巴菲特旗下巴郡上季大手增持醫藥股　減持富國銀行、摩根大通

文件顯示，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資貲艦巴郡（Berkshire Hathaway）正在大規模增持醫藥股。

據中國騰訊網報道，根據監管文件，第三季度巴郡增加了對包括艾伯維（Pierre Fabre）、必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squib）、默克製藥（MSD）和輝瑞（Pfizer）在內的大型製藥公司的股票持有。這些公司都是主要研製新冠肺炎疫苗的公司。

疫苗類股成巴郡增持對象。（AP）

文件指出，巴郡購買了大約2,120萬股艾伯維股票。根據16日收盤價來計算，這些股票價值接近20.9億元（美元‧下同）。巴郡在第三季度還大舉購買了2,990萬股必治妥施貴寶股票、2,240萬股默克製藥股票，以及370萬股輝瑞股票。

此外，巴郡增持了美國銀行、通用汽車和克羅格的股票。文件顯示，巴郡增持了370萬股美國銀行股票，助推該公司持有美國銀行股票總量增至10.3億股，價值284.8億美元。美國銀行是巴郡投資組合中的第二大股票頭寸。

第三季度，巴郡通過私募購買了雪花公司（Snowflake）的股票。截至第三季度末，巴郡持有近613萬股雪花股票，以16日收盤價來計算，該公司持有的雪花股票價值約為14.8億美元。

減持銀行及金礦股

在大舉增持的同時，巴郡也賣出了大量股票。文件顯示，第三季度巴郡減持了開市客股票，同時還減持了富國銀行、摩根大通、PNC金融服務公司和M&T銀行的股票。需要指出的是，巴郡將其富國銀行股票持有量削減了近46%，減持1.102億股，至持有量降至1.2738億股。

截至9月30日，巴郡還將巴里克黃金股票持有量減少至1,200萬股。第二季度，巴郡搶購了大約2,090萬股巴里克黃金股票。

根據文件，巴郡維持對可口可樂4億股不變，維持卡夫亨氏3.256億股不變。