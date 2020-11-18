日本9月減持美債22億美元　中國連減四個月

美國官方數據顯示，日本和中國作為美國國債前兩大的海外持有者，9月的持有量分別下降至1.276萬億美元和1.062萬億美元。日本仍是美債的最大持有國，中國則為連續第四個月減持美債。

美國財政部數據顯示，9月日本持有的美債下降22億美元，至1.276萬億美元，日本仍然是美債的最大持有國。中國9月所持美債減少63億美元，至1.062萬億美元，創下2017年2月來新低。中國仍位居美債第二大海外持有國。這是中國連續第四個月減持美債。

2020年以來，中國在1月、2月、5月分別增持美債87億美元、137億美元、109億美元，3月、4月則分別減持107億美元、88億美元。此外，中國6月減持美債規模為93億美元，7月小幅減持10億美元，8月減持規模為54億美元。

英國在連續三個月減持美債後於9月增持美債。英國持有的美債規模在9月上升90億美元，至4,289億美元。巴西持有的美債規模在9月上升1億美元，至2,651億美元。9月其它增持美債的海外投資者包括瑞士、比利時、印度和法國。

愛爾蘭持有的美債規模在9月下降195億美元，至3,158億美元。盧森堡持有的美債規模在9月下降63億美元，至2,625億美元。9月，其它減持美債的海外投資者包括新加坡和加拿大。

總的來看，外國持有者2020年9月共持有美債規模達70,710億美元，較8月減少122億美元。

值得注意的是，美國財政部數據顯示，美國財政赤字額創下歷史最高紀錄。受此前大規模的財政刺激措施影響，截至9月底的財政年度，美國國會預算赤字激增逾兩倍，總額超過3.1萬億美元，債務規模超過了國內生產總值（GDP）。