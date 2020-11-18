美國大選｜FB、Twitter為標籤等措施辯護　承諾陸續有來

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）及Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）11月17日接受美國國會質詢，就公司在大選期間處理具爭議消息的方式解畫。

朱克伯格和多爾西透過視像形式向參議院司法委員會作供，委員會的共和黨人批評Facebook及Twitter在大選期間審查總統特朗普（Donald Trump）及盟友的社交平台內容，擔任委員會主席的共和黨參議員格雷厄姆（Lindsay Graham）指該兩間公司不應將《紐約郵報》（New York Post）一篇涉及總統當選人拜登（Joe Biden）兒子的報道標籤或禁止轉載。

多爾西承認封鎖《紐約郵報》有關文章連結的決定是犯錯，而沒有即時恢復對方關於報道的帖文一事導致公布進一步改變公司政策。他希望此舉反映公司有能力聽取意見、承認錯誤和公開透明地作出改變。

另外特朗普在網上批評郵寄選票舞弊及稱自己勝出大選的言論遭標籤為誤導，多爾西指Twitter在10月27日至11月11日期間，一共標籤大約30萬條具爭議或可能誤導的帖文，佔該段時期大選相關的帖文0.2%。他稱民眾希望公司可以採取行動，阻止選舉受到不實資訊干預選情。

朱克伯格則表示，Facebook由獨立事實查核人員核實後，與選舉官員聯手移除或警告1.5億項關乎選舉的不實指控，同時禁止用戶以新型冠狀病毒等失實陳述阻止選民投票。他承認干預選舉的威脅仍然存在，並與多爾西保證在喬治亞州的參議院選舉時採取行動，保障選舉公平進行。