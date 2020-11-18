傳美國證交會緊急部署　中概股退市提案年底前或出爐

消息稱，美國證券交易委員會（SEC）正在起草讓中國企業退市的一項緊急計劃。

綜合媒體11月18日報道，收緊上市規則遏制中企海外圈錢，成為當前中美貿易角力焦點之一，自瑞幸咖啡、愛奇藝、好未來教育、跟誰學和萬國數據等中企接連指稱賬目存有問題，中概股信任危機不斷引爆。

中概股瑞幸咖啡爆出財務造假醜聞，促使美國開始加強審查在美上市中企。（Reuters）

消息人士透露，SEC正在迅速採取行動，打算於現任SEC主席克萊頓（Jay Clayton）年底卸任前提出一項法規提案，SEC提議將要求納斯達克和紐約證券交易所承擔責任，要求其遵守審計檢查制度，要求那些不遵守美國審計規則的企業下市。

2020年5月美國參議院通過一項無異議的法案，要求SEC開始將未經美國監管機構審計的中企退市。

該提案可能會在12月發佈以徵詢公眾意見，該提案將解決適用於在美國上市的中企，但不太可能在現任特朗普總統任期結束，1月20日前最終確定，這些法規可能要等到拜登任期內（2022年1月）才能生效，以防止市場受到干擾。截稿前，SEC對此消息不予置評。

4月時發言炮轟中概股

值得一提的是，克萊頓4月接受電視採訪時曾公開「炮轟」中概股，直言「不要買中概股」。

隨後SEC更是以無法「聯合審計」為由，起訴了5家多數中概股合作的會計事務所，令不少中概股公司猶如驚弓之鳥，在美股接連下跌了近一周。

後續不少中概股公司轉變策略，有欲從美國退市回中國A股上市的，也有火急火燎地扎堆奔赴香港上市。

對於克萊頓提前請辭，中國社會科學院大學金融研究所所長李永森接受《時代財經》訪問時表示，「中概股面臨的問題不會因一人的去留有根本改變，原本計劃回流的中概股也還將如常行動。」