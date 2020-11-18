滙豐保險文德華：視像銷售渠道4個月來帶來逾4億元年化新保費

滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，疫情下出現的社交距離限制，令很多客人改變了他們的投保偏好，今年滙豐保險約23%的保障保單是經全數碼渠道銷售，他希望未來18個月，比率可提升至33%，今年夏天推出視像銷售渠道，4個月以來處理了逾2,000宗申請，帶來逾4億元的年化新保費，且獲100%客戶滿意度，沒有收到投訴。

他表示，兩個月前推出的保險概覽平台，目前每日約有9,300人使用，設立平台是讓客戶容易了解保單細節，資訊都在平台上作了分類，且平台可提醒客戶保單何時到期、須支付的金額等。平台亦有圖表功能，動態調整保單價值的保證及非保證回報，讓客戶了解保單在某個時間的預計價值等資訊。他相信隨着客戶愈益留意到他們可在數碼平台方便地管理保單，平台每日使用量還會提升，屆時或較少客戶會致電聯絡中心。

第三波疫情以來50%新保費來自虛擬渠道

他又提到，留意到愈來愈多客戶希望在毋須面對面銷售的情況下投保較複雜的產品，而香港第三波疫情期間，50%年化新保費來自虛擬渠道，但當疫情過去，社會回復正常，預計虛擬渠道生意佔比不會維持這水平，而當中港關口重開，內地客對香港的保險的需求會很大，本地保險業會從中受惠，但由於社交距離限制或仍存在，屆時他們可能會經數碼渠道或虛擬方式投保。

至於滙豐保險7月在網上推出「滙家保」，提供84款保障組合讓客戶訂製每年續保的定期人壽計劃。文德華稱，目前該產品的客戶以較年輕一代為主，故客戶的平均年齡及平均投保金額，都明顯較其他產品為低。客戶平均會選擇兩項額外保障項目，當中最多人揀意外身故保障。