國企華晨確認65億元人民幣債務違約　無力償還1.44億元利息

被供應商申請破產重整後，華晨汽車確認數筆債務違約。

《第一財經》報道，華晨汽車債務違約的原因主要在於自主品牌盈利較弱，盈利嚴重依賴華晨寶馬。華晨汽車是隸屬於遼寧省國資委的重點國有企業，旗下擁有4家上市公司，分別是華晨中國（1114）、金盃汽車股份有限公司、上海申華控股股份有限公司和新晨動力（1148）。

華晨汽車周一（16日）發佈公吿稱，華晨汽車已構成債務違約金額合共65億元（人民幣‧下同），逾期利息金額合共1.44億元。因企業資金緊張，續作授信審批未完成，造成無法償還。華晨汽車此次債務違約對華晨汽車本部生產經營造成重大影響，導致財務狀況惡化，極大影響償債能力。

華晨汽車之盈利嚴重依賴華晨寶馬。（資料圖片）

報道稱，幾天前，華晨汽車的供應商格致汽車科技，向遼寧省瀋陽市中級人民法院申請對華晨汽車重整。格致表示，華晨汽車不能清償到期債務且資產不足以清償全部債務，具有較高重整價值。

全聯車商投資管理有限公司總裁曹鶴對《第一財經》表示，「華晨汽車被申請破產重組，導火索是債務違約，這是一系列的連鎖反應。華晨汽車集團的負債很多，而從華晨汽車集團財務報表來看，現在很難去還債。另一方面，作為省市地方重點企業，遼寧省不會不管，但也不會替其承擔所有債務。所以華晨汽車集團不至於破產清算，下一步很可能會進行重整。」

早在今年8月份，華晨汽車旗下多隻存續債券就出現暴跌。10月份，華晨汽車因未能如期兌付規模為10億元的私募債再次陷入輿論漩渦。廣發證券發展研究中心數據顯示，截至10月23日，華晨汽車未償債券共14隻，債券餘額合共172億元。華晨汽車2020年度債券半年報則顯示，集團總負債1,328.44億元，扣除商譽和無形資產後，資產負債率為71.4%。期末現金及現金等價物餘額為326.77億元。