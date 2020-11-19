滙豐保險在港委任兩名高層　冀拓展健康保障業務

滙豐保險宣布在香港委任陳曦，為首席健康保障業務總監這新設職位，負責制定並執行滙豐保險積極的增長及多元化策略，建立其在香港及澳門個人及企業健康保障方案領域的市場領先地位。同時，曾珮珊獲委任為首席分銷業務及客戶總監這新設職位，負責推動港澳地區所有渠道及業務夥伴的人壽保險銷售及營銷活動，曾亦負責制定及落實保險中介人的覆蓋範圍、分銷模式及商品化策略，以鞏固滙豐保險在香港的市場領導地位。

滙豐保險指，陳氏是保險業的資深翹楚，在商業策略、產品開發、客戶體驗、精算、資產負債管理及風險管理等眾多領域均擁有豐富經驗，曾於泛亞地區多家主要保險公司擔任多項區域及當地的高級管理職務。在加入滙豐保險前，陳氏為保誠香港的客戶體驗及策略高級總監，負責該公司的健康保障業務及數碼轉型，推動業務增長、提高客戶滿意度及營運效率。

滙豐保險委任陳曦為首席健康保障業務總監。

曾氏任職於滙豐集團逾20年，期間曾擔任多項香港及區域高級職務，包括產品開發、分銷、業務績效管理及策略規劃等。掌任該新職位前，她是滙豐保險的銷售及營業網絡發展主管，負責推動及落實滙豐保險於香港市場的領先多元化渠道，包括最近推出的滙豐預約保險服務系統、視像申請及銷售。

曾珮珊獲委任為滙豐保險首席分銷業務及客戶總監。

滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，陳曦在制定健康生活方式與保障方面的往績斐然，加上曾珮珊對分銷及市場營銷渠道的深厚認識，定能幫助他們繼續為客戶提供更優質、更創新的保險方案，同時讓他們繼續擴大所有客戶群的市場份額。