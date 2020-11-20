康宏委任李晉頤為執董　林國昌為非執董　已於本月19日生效

康宏環球（1019）宣布委任李晉頤為執行董事，林國昌為非獨立非執行董事，已於昨日（19日）生效。

康宏指出今年63歲的李晉頤，過去20年曾擔任主要金融機構多個高級管理職位，曾擔任朗生醫藥（0503）副董事長﹑於倫敦證券交易所上市的Cathay International Holdings Limited（CIH）的行政總裁，以及廈門市商業銀行董事。李晉頤亦曾擔任富邦銀行（香港）董事總經理兼行政總裁約5年半，亦曾擔任富邦金控董事。

李晉頤從2011年6月至今年6月，擔任台中商業銀行獨立董事。他在康宏每年將收取420萬元薪酬。

李晉頤曾任富邦香港行政總裁

康宏在公告亦指出，在2019年5月24日，英國金融市場行為監管局（FCA）向CIH行政總裁李晉頤發出決定通告，以向其告知CIH於2015年8月至2015年12月期間，就如何編製其預期年終財務表現之預測，以及CIH如何根據市場預期監管其年終財務表現，違反上市原則第1條﹑披露及透明度規則第2條﹑溢價上市原則第6條及上市原則第2條之事宜。

FCA亦發現CIH於2015年，未能盡快向市場提供不同於FCA要求之資料，儘管無意誤導。FCA向李晉頤罰款21.43萬英鎊。

康宏在公告內亦指出，今年66歲的林國昌擁有38年執業律師經驗，為耀萊集團（0970）及華新手袋（2683）的獨立非執行董事。在2015年6月至2018年2月期間，擔任威華國際（8026）獨立非執行董事。林國昌每年可收取36萬元薪酬。