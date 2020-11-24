周大福：「保就業」完結後暫無裁員計劃　料本地市場觸底反彈

受新冠肺炎疫情影響，本港零售市道轉差，周大福（1929）執行董事鄭志剛在業績發布會上表示，預料本地市場已經觸底，未來若主要過境口岸重開，市場可望逐步復甦。他又表示對內地珠寶市場的中長期發展前景樂觀。

料財年下半年業績較上半年好

董事總經理黃紹基亦表示，雖然本港爆發第四波疫情，但見到第三季銷售數據，比第二季好，反映本地市場已經觸底。加上下半年多為銷費旺季，隨著市民適應新常態，相信市民會願意多出來消費。因此他預料財年下半年的業績，會較上半年好。

聖誕方面，他指由於社會運動影響，在低基數效應下，縱今年受疫情影響，仍有信心表現與去年持平。

已削減非必要成本

他又指，公司在不影響基礎建設下，已減少與銷售相關，如廣告宣傳、包裝物料等非必要的支出；員工方面則通過減少津貼，及自然流失去減少成本，「保就業」計劃完結後暫無裁員計劃，若政府有補助，公司會申請。

店舖方面，集團指部分店舖獲減租，個別店舖減幅相當大，上半年共有27間店續租，當中12間租期少於一年，其餘的為兩年，未來會視乎分店營運情況，去決定是否關店。

另外，集團表示，周大福國內業務業務有不錯的復甦，銷售額有約四成至四成半的升幅，因此員工成本有約13至19%的升幅；至於上半年港澳員工成本跌幅約三成，預料下半年市道復甦，跌幅約一成，全年有約兩成的員工成本減幅。

黃紹基指，上半年金價上升，令毛利率受拖累，惟見前金偵回落及轉趨穩定，相信毛利率會正常。