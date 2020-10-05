專訪｜周大福力谷新零售模式　開直播賣鑽飾　3個月吸37萬人次

一場世紀疫症改寫零售業面貌，街上人流驟減，市民無法外出旅遊，不少人轉投網購「止渴」。本地老牌珠寶商周大福（1929）亦趁機「搞搞新意思」，如透過直播平台售賣鑽飾、在商場設自動販賣機等，以提升客人消費體驗。

周大福執行董事廖振為接受《香港01》專訪時直言，「好多人覺得珠寶金行傳統又老套，生意模式在十年來也是差不多，但時下年青人習慣網購，簡單按兩個鍵便會買數千元的鑽飾，公司要加快適應新常態。」他剖析周大福如何利用最新科技，將傳統零售業的「人、貨、場」重新洗牌。

廖振為指出，現時要投資更多新科技，滿足年青人對智能裝置的依賴，同時透過分析數據找出他們的喜好。（黃寶瑩攝）

消費習慣「碎片化」 新科技捕捉需要

老牌珠寶商「搞新意思」，除了因為疫情，也為迎合「新零售」時代的來臨。周大福執行董事廖振為留意到，多年間客人消費模式不斷轉變，由首階段「人有我有」，共同追逐同一潮流事物；演變成「人無我有」，以限量發售的產品，顯示自己的個性與地位；到現時新一代則是「可有可無」，消費習慣較為碎片化，難以掌握其喜好及購物習慣。

「以往找大明星拍廣告已經足夠，現時要投資更多新科技，滿足年青人對智能裝置的依賴，同時透過分析數據找出他們的喜好。」周大福早於兩年前推出新策略「Smart+2020」，在中國增加線上銷售渠道「雲商365」，以及今年2月在港設「我智營」平台，通過即時通訊軟件向客人推售，又在實體店安裝「雲櫃台」讓客人自助購物，提升客人的消費體驗。

周大福在社交平台推出限時優惠直播，4至7月期間於Facebook推出數次活動，點擊率達37萬人次。（黃寶瑩攝）

社交平台開直播賣鑽飾 轉換率高達一成

疫情爆發後，實體店人流銳減，周大福的線上銷售渠道「雲商365」及「我智營」正大派用場，旗下員工透過即時通訊軟件聯絡客戶，向他們推介新產品及活動促銷，又在社交平台推出限時優惠直播，今年2月至今已連接近200萬位顧客。廖振為表示，「一般人認為珠寶品牌不會願意在社交平台開直播，但隨著購物體驗轉變，集團需要持續增加與客人的互動，利用不同工具深化關係。」

他形容，4至7月期間於Facebook推出數次活動，點擊率達37萬人次，並舉例8月時舉辦的其中一次直播，客人可即場以優惠價下單，連結點擊次數逾12,000次，最終轉發率達10%，即十人中有一人購買產品，效果較預期理想，未來考慮設自家直播平台，方便顧客購物。

隨著科技不斷革新，商戶亦要持續應用到生意，廖振為表示，集團未來將發展5G物聯網、3D打印及電子支付，圖中為周大福的「D-ONE 」訂製服務。（黃寶瑩攝）

輕觸式屏幕推「無感」體驗 佔門市銷售約3至5%

網購固然方便快捷，不過，他指市民對網購價位的接受程度有上限，「網購無法取代實體門市兩者應相輔相成，顧客選購結婚用品、或高價飾物一定要現場看，朋友相約逛街，亦不可能在網上進行。」周大福一年多前在實體店安裝「雲櫃台」，針對21至35歲顧客喜好「無感」體驗，讓他們透過輕觸式屏幕自由選購產品，可以即時在店舖取貨或上門送貨，現佔線下門店銷量約3至5%。

廖表示，目前內地約800間門店已安裝「雲櫃台」，香港暫時只有尖沙咀K11 Musea店有該服務，未來2年計劃再於40至50間中港分店安裝。「雲櫃台可滿足不同場景需要，以前好多人覺得珠寶金行傳統又老套，但時下年青人習慣使用智能裝置，例如買金飾送給長輩，簡單按兩個鍵便會買數千元的產品，這是傳統零售未必會發生的事。」集團亦在商場設置自動販賣機，讓顧客隨意選購飾物。

隨著科技不斷革新，商戶亦要持續應用到生意，廖振為表示，集團未來將發展5G物聯網、3D打印及電子支付，他解釋，5G將提升網路速度，將AR及VR的體驗運用得更成熟；集團亦正在測試金屬打印技術，由於金屬打磨不易控制，稍有偏差就會變黑，該項技術將有助提升產品質量；港電子支付未完善，仍需待更多時間與基建配合。