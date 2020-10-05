專訪｜內地消費急彈　港有望跟隨？　周大福執董：要有耐性守業

新冠肺炎疫情擾攘多時，本地零售額已連跌19個月，旅客幾乎絕跡，珠寶鐘錶類的跌幅尤為嚴重。不過，隨著疫情緩和，內地首先出現「消費反彈」，奢侈品門店外出現長長人龍，令人憧憬本港市道亦有望復甦。

珠寶品牌商周大福（1929）在中港兩地均有業務，最能感受兩地消費市道。公司最新銷售數據顯示，今年次季，內地市場零售值按年微升0.1%，惟港澳及其他市場零售值仍跌69%，表現截然不同。周大福執行董事廖振為接受《香港01》訪問時認為，現時全球多個市場已回復去年同期消費，勸籲本地零售商要有耐性，並以疫情為轉型契機，尋思新方向以拓展客源。

廖振為形容，以前做首飾是Make to Stock（備貨型生產），把成品放到門市或網店上銷售，現時則為Make to Order（訂貨型生產），據客人的要求製作獨一無二的飾物。（黃寶瑩攝）

內地現「爆買潮」 約10萬元鐘錶「很受歡迎」

疫情下人們困在家中多時，隨著限制措施解除，市民已逼不及待外出購物，內地市民的「爆買」情緒尤其明顯。「始終疫情期間市民悶了很久，一段時間沒有購物，又無法旅遊消費，才會出現報復式消費現象，近期內地的鐘錶銷售不錯，單價約10萬元左右的產品很受歡迎。」他表示，近一個半月以來，全球多個市場已回復去年同期消費，內地市場亦然。

周大福亦趁機推出新的「D-ONE 」訂製服務，以新體驗刺激顧客的消費意慾，廖振為形容，「以前做首飾是Make to Stock（備貨型生產），把成品放到門市或網店上銷售，現時更多年青人追求個性化產品，集團亦要Make to Order（訂貨型生產），據客人的要求製作獨一無二的飾物。」傳統珠寶業需要30至40日才能完成這項工序，集團透過工廠自動化、人工智能等科技，最新僅需2至3日便可將飾物交到客人手上。

他舉例，集團早前在青島舉辦D-ONE訂製活動，吸引約八成年輕人參加，他們普遍接受單價較高的鑽飾，價格介乎約1.2萬至1.3萬元，主要作婚嫁及生日禮物，值得留意的是，約一成顧客離門分店後，於深夜至早上才購買，認為只靠門店不能滿足需求，必然以網上銷售渠道配合，亦要不斷透過科技提升客戶體驗。

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廖振為形容，因為不知疫情何時完結，所以零售商一定要有耐性，守住本業，在過程中尋新方向以拓展客源。（黃寶瑩攝）

港商要有耐性 尋新方向拓展客源

本地市場依賴旅客消費，即使內地消費反彈，香港亦未必能受惠。廖振為表示，在自由行訪港的高峰期，周大福的香港業務逾半生意均來自旅客，隨著疫情改變兩地消費，集團要透過不同工具深化與本地客戶的關係，例如今年3月推出線上銷售渠道「我智營」平台，讓員工通過即時通訊軟件向客人推銷產品，期望在本地市場試驗更多科技應用，促進本地消費。

周大福植根香港近百年，廖振為由前線銷售員出身，加入周大福逾二十載，亦見證過本地零售業盛衰，問到香港市道何時反彈，他形容，「由97年回歸、沙士、金融海嘯至今次疫情，零售業一直經歷好多高低起伏，每次遇到困難，企業都要立刻適應環境，只要一停，便會被淘汰。因為不知疫情何時完結，所以零售商一定要有耐性，守住本業，在過程中尋新方向以拓展客源。」