香港10月出口貨值按年跌1.1%　遜預期

香港整體出口貨值9月份錄得9.1%的按年升幅後，按政府統計處公佈，10月整體出口貨值為3,447億元，按年下跌1.1%，遠遜預期增長9%。

進口方面，10月商品進口貨值為3,814億元，按年上升0.6%。

今年首10個月的商品整體出口貨值較2019年同期下跌3.7%。同時，商品進口貨值下跌6.%。首10個月錄得有形貿易逆差2,708億元，相等於商品進口貨值的7.9%。

上月貿赤368億元

10月單月錄得有形貿易逆差368億元，相等於商品進口貨值的9.6%。

10月份較去年同期，輸往亞洲的整體出口貨值下跌2.3%。亞洲整體出口貨值錄得跌幅，尤其是泰國跌24%、新加坡跌20.3%和韓國跌7.6%。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國升21.3%、台灣升15.5%、新加坡升12.9%和泰國升11.1%。

政府發言人表示，十月商品出口貨值按年輕微下跌。輸往內地和美國的出口均轉為溫和下跌，輸往多個其他主要亞洲市場的出口也錄得跌幅。然而，輸往歐盟的出口轉為溫和上升。 又稱，雖然內地經濟可望繼續強勁增長，但多個先進經濟體的疫情惡化料會拖慢其復蘇，或會窒礙香港出口的恢復。中美關係發展、地緣政治局勢緊張，以及英國脫歐談判也值得關注。政府會密切留意相關發展。