開源軟體公司Red Hat：疫下危機並存　企業應靈活轉身拓商機

新冠肺炎疫情使不少企業部署數碼轉型，開源軟體公司紅帽（Red Hat） 香港、台灣暨澳門區總經理文志鋒認為，新冠疫情改變大眾工作和生活方式，使遙距工作比以往更為普及，儘管新變化帶來挑戰，但企業能夠藉此機會來加強運營、提供新產品或探索新的收入來源。當中有些企業專注於優化運營以提升業務彈性，也有一些企業正尋求以客戶為本的方式提高其應用程序開發能力，故數碼轉型並非單一項目。

「企業需要有一個開放而靈活的IT基礎，以支援邊緣計算和AI等新技術，從而保持靈敏來適應變化。」文志鋒續道香港各大行業中，金融業的數碼化進程做得較好，因為不少公司在疫情來臨之前已經展開部署，因此也有較充裕的預算去執行。

紅帽（Red Hat） 香港、台灣暨澳門區總經理文志鋒指，數碼轉型並沒有通用的方法，每間企業的業務和目標都不同，各自有着獨一無二的數碼轉型過程。（受訪者提供圖片）

企業除了要轉身速度快外，也應逐漸提升營運效率，才可從疫境中突圍。文志鋒說近年來容器（Container）技術極速成為企業 IT 市場的寵兒。企業能透過它以更精簡的方式開發、部署、管理應用程式，還能在雲端環境中建立各種雲原生應用（Cloud Native Applications），進一步提升營運效率和顧客服務水平。不過，基於安全性、靈活性和成本等因素考慮，本港只有少數企業正在使用公有雲，而更多企業是採用多層混合雲。

在未來業務計劃方面，文志鋒透露公司的重點業務是雲原生和自動化，未來將繼續聚焦於發展縱向市場，包括電訊業（5G技術）、金融服務和保險業（開放式銀行、保險）、公共事業（智慧政府）等；至於台灣市場，除了前述三個領域，公司更會着力製造業和保健醫療系統的業務。

Red Hat可幫助客戶整合新式和現有的IT應用程式、開發雲端原生應用程式。（受訪者提供圖片）

Red Hat是全球領先的開源軟體公司，提供可靠和高性能的Linux、混合雲端、容器和Kubernetes技術，其開發的 PaaS 雲端運算平台OpenShift在全球已擁有超過1,700 家客戶，包括：國泰航空、香港電訊、富衛保險、德意志銀行、希爾頓酒店集團、UPS、思科等跨國企業。