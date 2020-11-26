渣打調查：6成受訪者認為疫情中難於理財　過去一個月增投資佔3成

渣打銀行最新的環球調查顯示，新冠疫情令大部分香港人在管理財務時變得更困難，不少人選擇增加投資以達成財務目標。

是此研究主要是探討新冠疫情如何改變我們的生活方式，以及哪些變化將繼續保留。該調查共訪問了12,000名年滿18歲人士，分別來自香港、印度、印尼、肯亞、中國內地、馬來西亞、巴基斯坦、新加坡、台灣、阿聯 酋、英國及美國。

報告指出，66%受訪者認為新冠疫情爆發以來，管理財務越見困難。為改善財務狀況，受訪者表示會調整了每日的使費預算、重新檢閱手頭的儲蓄或投資以獲取更佳回報，更有33%的受訪者在過去一個月曾增加投資。

資料圖片（ Austin Distel /Unsplash）

接近半數受訪者表示，在疫情期間，曾分配更多資金用於投資方面。以45至54歲的受訪者最為進取，當中34%表示對他們的儲蓄和投資回報感到滿意，比率高於較其他年齡層，18-24歲的受訪者佔29%，25-34歲佔27%。

疫情前，以流動錢包等的數碼渠道管理日常財務已普及化，未曾使用數碼渠道的受訪者中，表示計劃在未來3年開始使用手機應用程式來管理財富佔46%，而儲蓄及投資手機應用程式佔49%。

由於有更多人應用新科技協助管理財務，這或許能夠解釋為何在目前的疫情和經濟動盪下， 很多人對達成長遠財務目標仍然充滿信心。在香港，四成人對達成財務目標更有信心，而45歲以上的人較年輕人信心更大。

渣打香港財富管理部主管潘偉勇表示，自疫情以來，渣打注意到數碼財富管理工 具的使用量大幅上升。例如，我們通過數碼渠道進行的單位信託基金交易在今年首九個月 按年急升超過兩倍，同期的外匯交易量亦上升近五成。渣打致力投資及提升我們的數碼平 台，以協助客戶以更高效及方便的方式管理財務。