渣打銀行助中國財政部發行40億歐元債券　錄得4.45倍認購額

渣打銀行表示，該行再次協助中國財政部發行40億歐元債券並擔任結算及交割行。

渣打指，昨日（18日）該行作為聯席主承銷商和聯席簿記管理人，並首次作為結算及交割銀行，協助中國財政部為其40億歐元5/10/15年期債券成功定價。此批債券獲得投資者熱烈追捧，錄得4.45倍認購額，最終5 / 10 / 15年期票息分別定在0%、0.250%及0.625%的水平，進一步完善中國財政部的歐元債券收益率曲線。

其中5年期債券為首筆通過香港金融管理局之債務工具中央結算系統（CMU）清算的歐元債券。

渣打銀行自2011年以來持續為中國財政部的離岸債券發行提供支持，包括作為聯席主承銷商和聯席簿記管理人，支持了財政部上月的美元債券發行和去年的歐元及美元債券發行。

渣打銀行資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬表示，今次是中國財政部自去年重返歐元債券市場後，連續第二年發行歐元債券。如同財政部上月發行的美元債券，此批歐元債券備受國際投資者認可，其中5年期債券更實現了負收益率發行。投資者背景多元化，包括中央銀行、主權基金和國際資產管理公司等，遍及歐洲、亞洲和美國。隨着歐洲投資者積極尋找優質的長線投資機遇，當中15年期債券的歐洲投資者佔比高達85%。這筆債券發行再一次顯示雖然全球新冠肺炎疫情仍然嚴峻，國際投資者對中國的強勁經濟復甦和發展前景仍然充滿信心。