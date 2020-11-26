印度設障礙嚴控中國進口電子產品　蘋果小米遭殃

繼TikTok、微信、小米瀏覽器等上百款中國APP後，印度日前（24日）再次封殺另外43款中國APP，隨後又有消息人士透露，印度對來自中國電子產品質量許可的嚴格控制，導致10月份進口蘋果（Apple）新款iPhone的數目放緩，並影響了小米等企業生產的其他產品。

中印邊境對峙發生後，印度加大了打壓中國科技公司的力度。印度9月禁止了118個移動應用，其中包括騰訊控股頗受歡迎的《絕地求生》遊戲，還包括百度的應用和小米的跨境電子商務平台ShareSave。

消息人士透露，當蘋果新款iPhone 12遭遇延遲時，蘋果印度高管呼籲印度標準局（BIS）加快審批速度，並保證蘋果將繼續擴大在印度的組裝業務。目前尚不清楚iPhone 12的審批程序被推遲了多長時間。

蘋果iPhone 12系列於10月13日發佈，圖為10月23日，英國倫敦一家蘋果門店展示新推出的iPhone 12和iPhone 12 Pro。（Getty Images）

據《路透》報道，根據印度標準局（BIS）的網站數據，截至11月25日，已有1,080份提交的筆記本電腦、平板電腦和其他設備的申請正處於等待狀態，其中669份申請的等待時間超過20天。緯創、仁寶在中國的工廠生產的設備以及杭州海康威視的設備申請包括在內。

向BIS提交的申請通常在15天內處理完畢，但現在有些申請需要長達兩個月或更長時間。