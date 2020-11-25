印度再禁43款中國APP　外交部籲印方立即糾正歧視性做法

據印度媒體今日（25日）報道，印度政府根據《信息技術法》第69條A款條文禁止了43款中國APP。據了解，這是印度政府自今年6月中印邊境爆發衝突以來，第四次的封殺動作。而截止目前，印度已經封殺220款中國APP。 在北京，外交部發言人趙立堅表示，印度此舉明顯違背市場原則和世貿組織規則，嚴重損害中國企業合法權益，中方對此堅決反對。

繼印度較早前封殺TikTok、微信、小米瀏覽器、美拍等中國APP之後，今次被印度封殺的中國APP有43款，包括阿里巴巴旗下的支付寶、速賣通（​​AliExpress）、釘釘（DingTalk）、淘寶直播、騰訊視頻海外版（WeTV），以及在內地市場知名的芒果TV、快手短視頻等。

印度政府表示：「採取這項行動的依據是，這些應用程序參與了不利於印度主權、國防、國家安全和公共秩序的活動」。

對此，中國外交部發言人趙立堅25日在例行記者會上表示，中方對印方的有關聲明表示嚴重關切。中國駐印度使館發言人已經就此發表談話。

趙立堅強調，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作。印度政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益，中印經貿合作的本質是互利共贏，印方應立即糾正這一歧視性的做法，避免給雙方合作帶來更大的傷害。

（綜合報道）