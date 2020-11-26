京東健康首日孖展逾700億　超額逾50倍　恒生銀行息率低見0.8厘

財經快訊
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京東健康（6618）今日開始招股，一手50股，入場費3,564.56元。綜合各大券商孖展數據顯示，京東健康首日錄得超過700億元孖展額，以公開集資13.48億元計算，超額認購逾50倍。

其中，輝立證券借出170億元孖展；耀才借出近120億元；信誠借出100億；富途借出92億；大華繼顯借出86億；凱基借出52億。連同其他券商，京東健康首日孖展額已經超過700億元。

另外，恒生銀行亦為京東健康IPO認購提供融資服務，最高貸款比率約為總認購金額之 90%，利率為0.8%，較同業的2厘以上為低。以認購100手或5,000股為例，總認購金額為356,456.18元，所需按金為36,456.18元，連同143元的利息兼手續費，客戶共須提供36,599.18元。大新銀行亦為京東健康提供新股認購貸款優惠，只需親臨分行申請京東健康新股認購貸款，可豁免貸款手續費、貸款利率低至1.68%，僅適用於貸款額達50萬港元至2,000萬港元。

恒生銀行亦為京東健康IPO認購提供融資服務，孖展利率為0.8%。（網上截圖）

京東健康全球發售3.81億股，在港發售1,909.5萬股，每股發售價不高於70.58元， 今日開始招股，下周二（12月1日）結束，並於12月8日正式掛牌。

以發售價中位數66.69元計算，估計集資所得剩額為249.94億元，當中四成用作未來36至60個月的業務擴張；三成用於未來24至36個月的研發；兩成用於潛在投資及收購；一成用於營計資金及一般用途。

美銀、海通國際、瑞銀為聯席保薦人。

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