恒大物業（6666）周一招股　入場費4924元　集資約158億｜新股IPO

中國恒大 （3333） 分拆旗下物管業務為恒大物業（6666）上市。

集團計劃全球發行16.21億股，集資最多約158億元，並於明日（23日）至周四（26日）進行招股，每股定價介乎8.5至9.75港元，一手500股，相等於入場費為4,924元；最快於12月2日掛牌。

公司執行董事兼總經理胡亮指，現有項目主要來自母公司，但在項目交付後，服務對象更多來自小業主，來自獨立第三方的收入佔比，由2017年的55.8%增至今年上半年的64.1%。

擬派息不少於淨利潤25%

胡亮續指，公司於今年6月成立了投資拓展團隊，對外收購方面進展加快，在六至九月已完成5間獨立第三方物業公司收購工作，在管面積約772萬平方米，上市後亦會加強對外拓展。恒大物業執行董事兼副總經理王震表示，今年度開始採納年度股息派發比率，將不少於各財政年度產生的可供分派年度淨利潤的25%。

公司引入23名基石投資者，合共認購72億元，佔集資總額48.7%，市值達133億美元（約1037億港元）。集資所得將用於進行戰略收購及投資、開發增值服務、升級信息系統及設備、招聘及培養人才，以及一般營運資金。是次IPO共有6名聯席保薦人，包括華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信証券和海通國際。

恒大物業今年上半年營收至45.6億元（人民幣，下同），同比增長31.7%；淨利潤11.48億，按年增1.8倍；淨利潤率25.1%。截至今年6月30日，集團已簽約1,354個項目，總簽面積為5.13億平方米，在管面積為2.54億平方米，共覆蓋逾280個城市。