中國《出口管制法》12月1日實施　稀土品種價格飆升

中國將將於12月1日起實施的中國《出口管制法》。有分析指，實施的中國《出口管制法》是誘發近期稀土品種價格上漲的一大原因；另有分析指，新冠肺炎疫情好轉，企業加速復工也推升了稀土產品價格。

路透社昨（26日）報道，中國稀土磁鐵原料價格本週飆升，分析師稱，受新冠肺炎疫情衝擊的海外需求復甦，以及對潛在出口管制的擔憂，導致買興升温。

中國是全球最大稀土磁鐵產國，這種材料被廣泛用於從風力渦輪機到軍事設備等各個領域。稀土磁鐵原料的三個主要品種中的氧化鋱價格周四漲至每公斤6,130元人民幣，為2012年6月以來最高，11月迄今增幅高達26%。氧化鐠釹周三觸及三年高位，氧化鏑周四創下6月以來最高。

位於悉尼的經紀公司Ord Minnett的分析師Dylan Kelly在給客戶的報吿中表示，價格飆升是由於磁體原料需求強勁，以及即將於12月1日開始實施的中國《出口管制法》可能影響關鍵礦物的潛在出口。中國10月表決通過出口管制法，該法明確，對任何國家或地區濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益，中國可根據實際情況對其對等採取措施。

《中國證券報》引述廣發證券的分析稱，在電動化產業背景下，稀土永磁產品需求的穩步增長將拉動稀土需求，疫情好轉使得企業復產復工補庫存，以氧化鐠釹為主的稀土價格有望繼續上漲。中信證券認為，下游需求或將持續回暖，上游供給收縮態勢不變，稀土價格有望持續走高。中國稀土資源儲量佔全球儲量的37%，全球第一。受國際環境等因素，歐美日等國家愈加重視重點礦產資源的戰略價值，加緊尋找替代資源，稀土作為未來高科技發展不可或缺的關鍵元素，戰略價值有望繼續提升。