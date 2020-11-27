「三道紅線」令中國房企融資受限　拿地熱情或持續降溫

中國管理層對房地產企業的融資做出「三道紅線」政策限制，令土地市場整體降溫。專家預計土地市場四季度熱度將繼續下降。

中國國家統計局數據顯示，1至10月，全國房地產開發企業土地購置面積17,775萬平方米，按年下降3.3%，降幅比1月至9月擴大0.4個百分點。其中，10月單月土地購置面積為2,764萬平方米，按年下降5.6%，按月下降9.8%。

《上海證券報》11月27日引述中國指數研究院常務副院長黃瑜表示，10月房企拿地節奏再放緩，規模下滑明顯。50家代表房企中，39家10月拿地金額較前9個月均值出現下滑。

2020年8月中旬，中國住建部和央行召開了重點房企座談會，明確提出要實施好房地產金融審慎管理制度，增強房地產企業融資的市場化、規則化和透明度。同時宣佈了房企融資的「三條紅線」作為風險評估門檻，即剔除預收款後的資產負債率上限為70%；淨負債與股本之比的上限為100%；現金與短期債務比的上限為1。此外，拿地銷售比是否過高、經營性現金流情況也將作為監管機構考察的重要指標。

受此影響，房企的拿地熱情下降。同時，三季度以來多個城市出臺收緊性房地產調控政策，也使得房企投資更趨謹慎。

事實上，7月以來，單月土地購置面積均按年負增長，且降幅不斷擴大。進入四季度，受制於「十一」假期及房企融資「三道紅線」，10月房企拿地規模下滑顯著。

「除了『三道紅線』之外，金融監管部門對涉房新增貸款也有一定要求。」中國房地產數據研究院執行院長陳晟表示，金融監管不是簡單收緊對房企的融資，但總量上會有限制。「就我們調研的多家房企而言，調整債務結構，合理規劃投資，是未來一段時間運營的主線和主題。」

黃瑜稱，土地市場降溫進一步迴歸理性，是較為明確的事實。這一趨勢或持續至2021年。