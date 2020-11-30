和鉑醫藥（2142）今招股　13050元入場　引高瓴9名基投｜新股IPO

「Ｂ仔股」和鉑醫藥（2142）今日開始招股，全球發售1.38億股，當中約一成、1,382.4萬股在港發售。招股價範圍介乎每股11.7元至12.92元，一手1,000股，每手入場費13,050元。本周四（12月3日）截止認購，下周三公布招股結果，下周四正式掛牌。摩根士丹利、美銀、中信證券為聯席保薦人。

和鉑醫藥主要事研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的差異化抗體療法，旗下核心產品巴托利單抗(HBM9161)為一種全人源單克隆抗體，抗有潛力成為治療大中華區多類自身免疫性疾病的突破性療法。另一核心產品特那西普(HBM9036)則是在治療中重度乾眼病，抑制會導致眼晴發炎的腫瘤壞死因子。

截至今年6月底止六個月，受惠分子許可費增加，和鉑醫藥收入按年大增9.9倍，至607萬美元；由於可轉換可贖回優先股公允價值變動損失擴大，期內虧損擴至4,843萬美元。

以招股價中位數計算，預計集資所得淨額為15.89億元，當中37%用於於撥資核心產品的臨床試驗、相關研發、籌備註冊備案及潛在商業化推出；23%用於撥資支柱資產；15%用於撥資其他候選藥物；12%用於撥資發現從和鉑抗體平台所產生的創新分子；5%用於撥資改進平台技術；8%用作營運資金。

和鉑醫藥引入9名基石投資者，包括BlackRock基金、HBM Healthcare、高瓴資本集團、Hudson Bay Capital、Octagon Investments、Anlan Fund、君聯資本、奧博資本基金、3W Fund Management，合共認購9,200萬美元。