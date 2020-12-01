A股總市值全球第二　比東京交易所總市值高71%

中國30年來的資本市場，包含主板、中小板、創業板、科創板、新三板、區域股權市場等在內的多層次資本市場體系，一邊不斷擴大對外開放，一邊在改革與探索中一路前行。當前滬深交易所總市值約佔全球主要證券交易所總市值的11%，比排名第三的日本東京交易所總市值高出71%。

證券時報網报道，目前滬深兩市共有4,101家上市公司，總市值近80萬億元（人民幣‧下同），擁有投資者賬戶數量1.75億，營業收入總額佔了GDP總量的半壁江山，上市公司成為中國經濟的支柱力量。

「十三五」以來，滬深兩市上市公司數量跨越3,000、4,000兩個千級門檻，相比資本市場建立初期10年上市1,000家的進度，A股擴容速度顯著提升。

今年隨着註冊制的實施帶來的市場擴容，滬深兩市最新市值已達78萬億元，與2000年末相比增長了16倍，近20年年均增速15%，市值增長顯著。

2014年底，滬深交易所市值首次躍升至全球第二位。當前滬深交易所總市值近80億元，約佔全球主要證券交易所總市值的11%，比排名第三的日本東京交易所總市值高出71%。

2019年，滬深兩市上市公司實現營業總收入50.47萬億元，佔全國GDP（國內生產總值）比重首次突破50%。中國上市公司協會數據顯示，上市公司創造的稅收佔整個企業稅收的30%，實體經濟上市公司的利潤佔規模以上工業企業利潤的40%，上市公司已成為中國經濟的支柱力量。

國際指數爭相納入A股，有望為A股帶來持續湧入的資金，對於中國市場而言是好消息。（中新社）

30年來，上市公司通過資本市場累計實現股權融資總額超15萬億。資本市場為實體經濟，尤其是民營企業的融資提供了重要渠道。當前民營企業佔到A股上市公司的六成以上，根據恒大研究院的統計，2019年A股市場通過IPO、增發和配股實現的股權融資中，44%流向民企，36%流向國企，民營企業略勝一籌。

今年共有124家中國公司（含香港，不含台灣）上榜《財富》世界500強，公司數量首次超越美國問鼎全球。124家公司中，在A股上市或部分上市的公司超過70家，佔比近六成。