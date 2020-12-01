滙豐調查：三分二本港企料明年收入未必錄增長

滙豐調查顯示，香港企業正著力應對市況未明下的變化，並持續投資業務，為未來業務逐步復元作準備，儘管三分之二受訪香港企業預期明年收入未必錄得增長，五成企業仍計劃加大業務投資，另有兩成打算維持目前投資水平。

調查於今年9月至10月訪問了來自39個市場逾萬間企業，當中包括351間香港企業。約四分之三的受訪港企（72%）預期業務將可於2022年底前恢復至疫情前盈利水平。另外，四分之三正就業務營運推行變革措施，以滿足客戶不斷變化的需要，比例為全球受訪市場中最高，反映港企靈活應變的能力。

調查發現，香港企業注重加強銷售渠道（51%）、改善現金流和資金管理（46%）及營銷策略（43%）。為維持業務長遠增長，他們亦視數碼平台和工具（52%）、營運流程創新（48%）及供應鏈改革（48%）為未來發展要務。

此外，逾八成港企計劃於未來三至五年擴展國際市場，以尋找新供應商及貿易夥伴（51%）、提升競爭優勢（50%）及把握客戶需求增加的機會（48%），而亞太區仍然是港企擴展計劃的首選市場（60%）。

供應鏈成港企關心議題

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，儘管營商環境充滿挑戰兼前景未明，香港的企業依然展示出一貫的抗逆力，快速適應新的商業環境，並投放更多資源以提升業務抗逆力，他們亦正從多方面著手，以應對新的需求模式，包括業務營運數碼化、市場區域擴展、供應鏈改革，以及增加對環境、社會及管治的關注度等。

趙續指，香港作為國際商業及貿易樞紐，將繼續受惠於貿易自由化，包括最近的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），而RCEP的協調產地來源規則等有利措施，亦可減少區域貿易之間的摩擦，為香港企業特別是中小企，帶來更多機遇。

此外，調查亦顯示，供應鏈為幾乎所有香港企業（98%）均關心的議題。為了加強抗逆力，香港企業會重塑供應鏈，採用與客戶群更接近的供應商。疫情也促使企業重新思考業務發展的優次，超過七成受訪香港企業指，他們在過去一年已在社會及環境方面實施了新的措施。96%認為採取更具可持續性的營運方式，將有助增加客戶需求、吸引投資並建立良好商譽。