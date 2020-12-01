泡泡瑪特（9992）首日孖展逾450億　超額認購71倍｜新股IPO

財經快訊
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中國最大的潮流玩具品牌之一泡泡瑪特（9992）首日招股，綜合各大券商孖展統計，估計首日已借出450億元，以公開集資額6.27億元計算，超額認購71倍。

其中，華泰國際借出100億元；富途證券借出近80億元；輝立證券借出60億元；耀才證券借出50億元；信誠證券借出30億元；凱基證券借出28億元；華盛證券借出22.8億元。

信誠張智威：不必「瞓身」　留錢抽藍月亮

信誠證券聯席董事張智威表示，泡泡瑪特行業獨特，市面沒有同類型上市公司，所以成為其中一個賣點。而且公司在內地有一定知名度，不少內地投資者熱衷認購。但張智威建議投資者不必「瞓身」，因為藍月亮即將在本周招股，可預留部分資金認購。

泡泡瑪特今日起至本周五招股，一手200股入場費約7,777元。

泡泡瑪特今日起至本周五招股，全球發售1.35億股，當中1,628.6萬股在港發售，發行價介乎31.5元至38.5元，一手200股入場費約7,777元。摩根士丹利、中信證券為聯席保薦人。

截至今年6月底止上半年，泡泡瑪特收入錄得8.17億元人民幣，按年增長50%；純利錄得1.4億元人民幣，按年增長24.47%。以最高發售價38.5元計，估計上市後市值可高達531億元。以2019年的業績計算，歷史市盈率逾百倍；而根據承銷商之一的中信證券發表的報告，明年預測市盈率為30倍至40倍。

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