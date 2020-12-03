藍月亮估值近千億　傳定價太進取　黃國英：農夫在前當然唔平畀你

有「中國P&G」之稱的藍月亮，一直被市場譽為是下一隻農夫山泉（9633）。今年6月遞交上市申請後，千呼萬喚始出來，最快明日開始招股，估值料近千億元。市場消息指，藍月亮的招股活動較原定推遲，原因竟是定價方面與投行意見不符！

綜合多家承銷商的估算，滙豐給予估值為738.6億至968.8億元，相當於明年預測市盈率（P/E）達29.1倍至38.2倍；法巴給予估值805億至912億元，相當於明年預測P/E達33倍至38倍；瑞銀則予780億至936億元。

藍月亮的衣物清潔護理產品售價平均每公斤12.1元人民幣。（官方網頁）

英Sir：農夫山泉比藍月亮更具優勢

豐盛金融集團資產管理部董事黃國英指，有農夫山泉作為先例，藍月亮上市「當然唔會平畀你」。他又指，事實上農夫山泉、海底撈估值處於高水平，不排除藍月亮上市後亦存上升空間。豐盛金融未考慮參與藍月亮的新股集資。

黃國英指，農夫山泉與藍月亮相比，農夫山泉的產品比較平，滲透率、銷售網絡更強，在這些方面均比較有明顯優勢，相反藍月亮則較弱。若比較美國上市的P&G，黃國英認為P&G已經是成熟的公司，而藍月亮的滲透率、增長仍具不少空間，加上在國內外雙循環的概念下，市場可憧憬「國產替代」的想法。

雖然市場認為藍月亮估值不便宜，但有券商亦積極為該股預留孖展，其中耀才證券預留了300億元孖展額；凱基證券亦預留了100億元。

藍月亮2019年三大產品毛利率高達64.2%。（官方網頁）

高瓴資本為早期股東 持股10%

據招股文件顯示，藍月亮旗下擁有衣物清潔護理、個人清潔護理和家居清潔護理三大系列共73個品種的產品，於2017年至2019年，公司收益複合年增長率為11.9%，2019年三大產品毛利率高達64.2%。

而藍月亮的衣物清潔護理產品更是深得內地市民歡心，有「內地洗衣液一哥」的美譽。根據弗若斯特沙利文報告，藍月亮在中國洗衣液市場的市場份額連續11年（2009年至2019年）位居第一。於2019年，其洗衣液的零售銷售價值為66億元（人民幣，下同），佔中國洗衣液分部整體市場份額的24.4%。

未知高瓴資本創始人張磊是否為亦愛用藍月亮的洗衣液產品，但他在多個公開場合讚好藍月亮，聲言「看好藍月亮10年」。而高瓴資本早在2010年開始投資藍月亮，透過HCM持股10%，成為藍月亮最大的外部股東。