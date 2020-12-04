云想科技（2131）下周招股　入場費7151元　引小米基投｜新股IPO

中國短片營銷方案服務商云想科技（2131）近日通過上市聆訊，計劃發行2億股，集資最多14.16億元，將於下周一（7日）至周四（10日）招股，並於12月17日掛牌。招股價介乎5.56元至7.08元，一手1,000股入場費7151元。海通國際為獨家保薦人。

云想科技指，集資所得淨額的57.6%用於促進與現有媒體合作夥伴的關係，並擴大廣告主群及媒體合作夥伴群，提升內容製作能力及擴展本地及國際業務；18.8%用於尋求上下游行業參與者的策略投資與收購機會；13.6%用於加強研發能力及改善信息技術基建；其餘用作一般營運資金。

是次招股引入多名基石投資者，包括小米（1810）旗下Green Better Limited、滙豐環球投資管理、SensePower Management Limited、太平洋資產管理、Affin Hwang Asset Management Berhad及上海紫竹小苗股權投資基金。

云想科技是內地短片營銷解決方案供應商，以及集中於泛娛樂的線上內容服務供應商。公司主要通過抖音、抖音火山版、西瓜視頻及快手等網絡平台，向廣告主及廣告代理商提供在線營銷解決方案。