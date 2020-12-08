年內A股共655宗併購　內地國有上市公司參與率佔全年近一半

《證券日報》12月8日報道，隨着今年中國國企改革三年行動正式啟動，對於正處於關鍵階段的國企改革，無疑提出了更高的要求。日前公布的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》已明確指出，要「深化國資國企改革，做強做優做大國有資本和國有企業。」

中國企業聯合會研究部研究員劉興國在接受《證券日報》訪問時表示，內地經濟作為中國人民經濟的關鍵組成部分，「中國人民經濟的發展離不開國有經濟的持續健康發展，而實現國有經濟持續健康發展的大前提，就是要持續深化國資國企改革。預計下一階段的國企改革有望迎來深層次突破。」

從重組整合情況看，內地數據終端同花順iFinD統計數據顯示，按首次公吿日並剔除交易失敗案例後計算，今年8月1日至12月7日期間，A股共有314宗併購事件的參與方為中國有上市公司。從項目進度上看，44宗已完成，270宗正在進行中。若將時間軸拉長至全年來看，年內A股共有655宗併購事件的參與方為中國有上市公司。也就是說，僅8月1日至12月7日期間，中國有上市公司參與A股併購事件就約佔全年比例的47.94%。

對於展望未來，西南證券研究發展中心宏觀首席分析師葉凡對《證券日報》表示，在國企改革三年行動的加速推進下，下一階段深化混合所有制改革的重點，就是要推動國有資本授權經營體制從「管資產」進一步向「管資本」轉變，圍繞主責主業優化國有經濟產業佈局和結構調整，同時，拓寬社會資本的引入渠道，讓民營經濟與國有經濟從股權持有和實際運營兩方面進行更好地融合；而從中國有經濟佈局和結構調整角度來看，也應通過積極開展戰略性重組和專業化整合，使中國有資本更多投向重要行業、關鍵領域以及戰略性新興產業，並主動退出「非主業非優勢」領域，同時還要積極開展「雙向混改」，釋放民營企業活力，積極引入高匹配度、高認同感、高協同性的戰略投資者參與公司治理。