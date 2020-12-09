市盈率逾百倍　家電股Vesync IPO抽唔抽？　溫傑：炒智能家居概念

正在招股的小型家電生產商Vesync（2148），將於本周五（11日）中午截止認購，入場費5,575.63元。由於有高瓴資本參與投資，引起市場注意。據市場消息，該股國際配售昨亦已足額。專家指，Vesync規模難與藍月亮（9993）、泡泡瑪特（9992）等相比，炒作意味較大，宜以現金認購。

歷史市盈率高達125倍

Vesync過往收入增速極快，2017年至2019年，收入分別為8,521萬元（美元‧下同）、1.45億元、1.72億元。純利則分別為186.7萬元、436.1萬元、637.2萬元。

今年上半年，Vesync收入進一步增長71.7%至1.29億元；純利按年升10.35倍至2,248萬元。

如果以上限定價計算，Vesync市值將達62億港元，即2019年市盈率高達125倍。但由於2020年上半年純利大增10倍，如按此估算，以今年純利4,496萬元計，則今年市盈率為18倍。

Vesync收入和純利增速快速。（招股書截圖）

溫傑：炒作意味較大

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，Vesync旗下有3個品牌Etekcity、Levoit和Cosori，銷售氣炸鍋、空氣淨化機等小型家電，公司過往收入增長快速，惟規模不能與藍月亮（6993）、泡泡瑪特（9992）等相比，炒作意味較大，如果有閒置資金，可嘗試現金認購。

Vesync集資所得約25%，將用於升級VeSync應用程式，其可以管理用户家中的智能家居設備，但溫傑指，其應用程式與智能家居相關，但需留意是否概念居多，像小米（1810）亦提出要構建互聯網生態圈，「對產品競爭力係味好大幫助？未係好睇到，只係多個藉口炒作。」

張智威：盈利波幅大難作準

信誠證券聯席董事張智威表示，Vesync招股反應未算太過熱烈，且估值並不便宜，而今年盈利波幅較大，不能太作準。除有高瓴資本投資這賣點之外，看不到未來有很大的增長動力或潛力。