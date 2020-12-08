小型家電商Vesync（2148）今起招股　上半年收入增長72%

小型家電生產商Vesync（2148）今起至11日（周五）公開招股，招股價介乎4.68元至5.52元，每手1,000股，入場費5,575.6元。保薦人為法巴及創陞融資，預期本月18日掛牌。

引高瓴等3名基投

公司計劃上市發行2.81億股，集資最多15.5億元，其中30%將用於研發新產品及更新現有產品；25%用於擴充銷售渠道及覆蓋地域；25%用於升級VeSync應用程式至物聯網平台；10%用於發展並推出智能解決方案；其餘10%用作營運資金。

Vesync引入三名基石投資者，其中，高瓴資本認購9,828.6萬股，Meridian Future及Orchid China and LMA SPC則分別認購2,000萬美元及1,000萬美元股份。

旗下3個核心品牌

Vesync是一家以美國市場為主的小家電品牌企業，旗下有3個核心品牌：於2012年推出的Etekcity、於2016年推出Levoit、Cosori。2015年，公司開發VeSync應用程序，透過對智能家居設備集中控制而為用戶提供更便捷的家庭自動化體驗。

3個品牌側重不同家電，Etekcity主要為智能小家電、健康監測設備、戶外娛樂產品及個人護理產品，如智能WiFi電燈開關、智能WiFi插座、體重秤、LED野營燈、數字激光測溫儀及按摩器；Levoit為改善家居環境的電器，如空氣淨化器、加濕器及香薰機；Cosori生產廚房電器及餐飲用具，如空氣炸鍋、烤箱、電熱水壺、乾果機、咖啡保溫爐及個人榨汁機。

主要經亞馬遜平台銷售

公司主要透過亞馬遜電商平台銷售產品，2017年至2019年均佔據總銷售額逾99%。財務數據方面，2017年至2019年，公司收入分別為8,521萬美元、1.45億美元以及1.72億美元，複合年增長率為83.5%。今年上半年，收入增長71.7%至1.293億美元；淨利潤為2,248萬美元，按年大增10.35倍。