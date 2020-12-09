星展香港：料今年整體貸款低單位數增長　中小企貸款或輕微倒退

星展銀行（香港）董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，今年本地貸款市場呈兩極化，大企業公司今年初貸款需求較強，因預見經濟環境或有劇變時，都盡量借取較多資金，以便把握潛在收購機會；中小企業務本身經營狀況下滑，故它們貸款的要求減少，亦因現金流問題，令它們還款期延長。他預計星展香港整體今年貸款會有低單位數增長，明年隨着疫苗出現，經濟預測慢慢好轉，故對明年貸款增長較樂觀。

張指，中小企借貸主要視乎它們實際生意額，今年生意額大部分都呈減少，故該行未見有為拓展業務而增長的中小企貸款，料該行今年中小企貸款持平，甚或輕微倒退。

星展銀行（香港）行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）則提到，今年9月，星展香港整體貸款增長約5%。

該行今向香港中小企推出「This is DBS digibanking」開戶方案，中小企最快可於3個工作天內，以全數碼化形式開立商業賬戶、網上申請無抵押貸款，亦可用個人化單一螢幕的專屬版面掌握企業所需的資源及服務，客戶最快可19分鐘完成網上申請表。客戶提交一般貿易融資申請並可即日取得貸款，隨時數碼查核貿易融資申請狀態，客戶亦可自訂外匯觀察列表，進行實時外匯交易。客戶毋須提供財務報表，全數碼化申請高達800萬港元的無抵押貸款。

開戶方案適用於以香港地址註冊成立、最多四名董事兼無公司股東、均全部持有有效的香港永久性居民身份證的中小企業。張建生指，若部分管理層或東主是內地人，大部分流程網上進行，但他們或要到分行做身份認證手續，預計明年中，該行可向所有持內地身份證及外國護照人士做到全程網上服務。