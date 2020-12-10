「中國神車」銷量超Tesla　五菱汽車飆6倍　專家提兩大問號

Tesla在電動車市場無往不利，直至今年碰見了「中國神車」。上海通用五菱旗下宏光Mini EV電動車今年9月開賣，已經在中國市場，創下連續3個月銷量超越Tesla的紀錄。作為上海通用五菱核心零部件供應商的五菱汽車（0305），股價也踏上今年新能源車的浪潮，4個月以來已經累升近6倍！

天下武功，唯快不破，但汽車市場，便宜才是王道。五菱宏光Mini EV 售價僅2.88萬至3.88萬元（人民幣．下同），老百姓都能負擔，9月開賣後，第一個月即賣出1.4萬輛，10月成長到2萬輛，11月突破3萬輛，連續3個月銷量超越Tesla Model 3，被譽為「中國神車」。

Mini EV車內配備走極簡風。（官方網站）

貴版續航力170公里

沒看過五菱宏光 Mini EV，就不知道車上有多少東西可以斷捨離。Mini EV的車身小巧，長度不到3米，車體重量僅700多公斤，外型類似日本的K-Car（小型麵包車），而車內配備亦走極簡風，沒有中控螢幕等設備。

據官方資料，低階版的Mini EV約六小時可以充滿電，續航力為120公里，售價2.88萬元；高階版9小時可以充滿電，續航力為170公里，售價3.88萬元，兩款都不支援快充技術，只適合短程代步，如果以低續航力計，這輛小車只夠來回中環往機場一次（約72公里）！

點擊下圖睇五菱宏光Mini EV：

+ 9 + 9 + 9

新能源概念熱炒

今年Tesla股價屢創新高，市值一度超越6,000億美元，還帶挈了在美國掛牌的3隻中國電動車股，蔚來、小鵬、理想汽車的最新市值分別達到594億美元、321億美元、288億美元，掀起一陣新能源資本熱潮。

反觀，五菱汽車目前市值「僅」41億港元，即約5.25億美元，但據其中期報告，其實也有不少新能源概念：「公司目前已掌握了新能源汽車開發過程中關於電機驅動技術、整車控制技術、新能源整車集成技術等關鍵技術。期內，集團啟動了與新能源汽車相關的各種項目，例如電動機及控制設備、混合動力解決方案以及用於物流及娛樂用途的自動駕駛項目，以捕捉下一代新能源的業務機遇。」

Mini EV以「人民代步車」自居，售價僅2.88萬人幣起。（官方網站）

陳偉聰：低端市場需求量成疑

五菱汽車今年6月3日突然炒起，由當日開市價0.199元起計，截至12月10日（本周四）收報1.35港元，4個月時間累升578%。不過，該股上半年蝕近2億元，難用市盈率估值，至於收入則為57億元，按年跌7%，如果以市銷率（PS）計算則低於1倍。

uSMART 盈立證券研究部總監陳偉聰指，五菱宏光 Mini EV近月銷量能登上榜首，只純粹因定價夠便宜，但對其能保持銷量有保留，並提出兩點質疑，一是低端電動車面臨的競爭不少，如長城汽車（2333）「歐拉」品牌電動車售價亦在10萬以內；二是Mini EV續航力低，最高時速僅100公里以下，質疑是否有很大市場需求。

至於現價能否追入，他指，該股的動力強勁，再升10至20%也不出奇，難估頂部位置，但由於累積升幅太多，若現價追入，要有心理準備動輒有幾成幅度的回調。