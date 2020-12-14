社區團購捱批　美團插7%即見支持　黃國英：驚呢啲唔使買科網股

官媒《人民日報》日前批評社區團購模式，指互聯網巨頭應在科技創新有更多作為，而不是「只惦記着幾捆白菜、幾斤水果的流量」，加上日前中央政治局會議提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，引起市場的高度關注。

社區團購成為今年互聯網巨頭「兵家必爭之地」，受消息影響，拼多多（美：PDD）上周五已挫逾4%。美團（3690）今早曾跌逾7%，其後有支持，半日收跌3%。京東（9618）和阿里（9988）同跌約1.5%。

黃國英：如果覺得股災，幫你唔到

豐盛金融資產管理董事黃國英指：「都唔會當啲係好特別驚嘅嘢，想阻佢哋自然發展都好難，只不過唔好趕盡疫絕，做社區團購時，practice（做法）好返啲，你識做我識做。都係跌幾%，唔係股災型跌法，跌唔得幾多，呢啲憂慮係長期存在。」

對於輿論關注社區團購模式，他認為是正常，因憂慮科網巨頭拿到市場份額後，最終能控制市場定價，壓榨供應商，令當局有所顧慮，「對啲股票影響係唔係大得咁交關？如果覺得要股災，要驚都幫你唔到。」

如要押注社區團購，他指市場賭注明顯偏向美團和拼多多，至於據報碧桂園服務（6098）上周配股擬瞄準社區團購，他指由物管股搞社區團購，相對潛力沒那麼大，因燒錢能力一定不及科網股。

官媒：別只惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量

《人民日報》日前評論指出，互聯網巨頭理應在科技創新上有更多擔當、有更多追求、有更多作為。「別只惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量，科技創新的星辰大海、未來的無限可能性，其實更令人心潮澎湃。」在文章刊登的同一日，中共中央政治局會議亦提到，要強化反壟斷和防止資本無序擴張，外界解讀可能和科技企業發展社區團購業務有關。