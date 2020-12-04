彭博全球50大最具影響力人物　Billie Eilish及美團CEO王興上榜

《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）12月3日公布包括商業、金融、科技、環保、政治、娛樂等領域風雲人物的「彭博50」（Bloomberg 50）名單，台灣總統蔡英文、美國歌手Billie Eilish、中國美團企業首席執行官王興、帶貨網紅薇婭亦榜上有名。

上榜人士包括蝦皮購物創辦人李小冬、幣安創辦人趙長鵬、美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）、白羅斯反對派領袖齊哈諾斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya）、奧斯卡最佳電影《上流寄生族》導演奉俊昊、曼聯球星拉舒福特（Marcus Rashford）、Netflix 聯合行政總裁黑斯特（Reed Hastings）、美式足球球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）及菲律賓新聞網站Rappler行政總裁雷薩（Maria Ressa）等人。

《彭博商業周刊》12月3日公布「彭博50」名單，美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇上榜。圖為9月23日福奇在參議院衛生、教育、勞工與養老金委員會上發言。（Getty）

台灣蔡英文因為應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有功而上榜。《彭博商業周刊》以「蔡英文，台灣的COVID摧毀者」（Tsai Ing-wen, Taiwan's Covid Crusher）為題撰文，指台灣建立的疫情應對方案是全球最為有效的其中一種，在這些方案下，台灣已有逾200天沒出現本土確診病例。