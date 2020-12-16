股神巴菲特發聲　敦促美國國會延長對小企救濟方案

隨着美國國會兩黨就財政刺激法案的「推諉扯皮」從秋天延續至年末，90歲高齡的傳奇投資人巴菲特也忍不住公開敦促議員們「做點實事」。

巴菲特昨日（15日）在接受媒體訪談時直言，美國立法者需要儘快向小企業提供救濟。他又表示，美國對於數百萬小企業有所虧欠，國會需要立即更新薪酬保障計劃（PPP）並帶領整個社會走出新冠肺炎疫情的隧道。

圖為美國國會山大樓，攝於2020年9月11日。（Getty）

巴菲特更用二戰與目前的情況作對比，當時許多產業被迫關門以生產戰爭物資，而在目前這場特殊的衰退時期，許多人的生計被迫關閉，而另一些人則處於蓬勃發展的狀態。

早在今年夏天，旨在為小企業提供薪酬救濟的PPP項目因為兩黨始終無法達成新一輪財政救濟停止接受新的申請。項目運行期間總共向500萬間企業發放附帶豁免性質的5,210億美元救濟貸款。

根據跨黨派小組14日公布的9,080億美元財政救濟提案，其中包含了一項3,000億美元的薪酬保障計劃撥款，將會對餐飲、娛樂場所等企業提供救濟。由於美國疫情形勢持續惡化，餐飲等服務業再次成為社交隔離政策的重災區，許多小企業不得不暫時停業或永久關門。對此，巴菲特表態稱，不對小企業提供進一步的救濟，國會這是在不斷打破「成千上萬人的夢想」。