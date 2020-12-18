內地「限電」煤炭、電力股炒上　專家籲勿沾手兩板塊

冬至臨近，內地大部分城市日間氣溫降至個位數，晚間更低見零度以下。氣溫急降，市民取暖用電量突增，卻傳來「限電」的消息，在電力供應緊張下，浙江、湖南、江西等地傳出「拉閘限電」的消息。

不過，有經濟師認為，內地「限電」是每年都會出現的事，不足為奇。由於電力需求增，煤炭股和電力股今日普遍炒上，藍籌神華（1088）全日逆市升近3%，兗州煤（1171）及中煤（1898﹚更分別升5.4%及7.1%。專家認為煤炭價格高企讓相關股份受惠，但預期未來中央有機會干預煤炭價格，不建議投資者在該板塊炒作。

傳浙江有廠房接獲停產通知

長沙市發改委早前發布《關於啟動2020年全市迎峰度冬有序用電的緊急通知》文件，要求相關單位、企業進行限電，並規定有序用電時間段。長沙發改委更呼籲，全市所有空調一律控制在20℃以下，不能使用電爐、電烤爐等高耗能電器。

另外，湖南省發改委本周一（14日）亦發布通知稱，該省最大的電力負荷已超過冬季歷史紀錄，電力供應存在較大缺口。

其中，有湖南長沙市民反映，因寫字樓停電，需爬2、30層樓上班。至於浙江地區亦有眾多工廠反映，接獲緊急通知，要求即日起至12月31日，所有加工廠全部停止生產。

提早入冬燃煤減少 供電形勢嚴峻

除了氣溫驟降令市民用量急增，低溫亦影響電廠發電能力。長沙供電公司指，湖南全省比往年提早一個月入冬，且受燃煤減少、水庫水位下降、風力發電受冰凍影響無法有效發電以及外來電減少等影響，供電形勢較為嚴峻。

但更重要的是，國家發改委已知會中國10家電力公司，可以不受規定向多個國家購買煤碳，但排除澳洲。事關全球第二大煤炭出口國澳洲號召國際調查新冠病毒的來源，惹來中國對一系列澳洲產品禁止進口，當中正正包括煤炭。

事實上，澳洲是中國其中一個主要煤炭進口國，原因是澳洲煤炭相對便宜，而且質量不俗。若從其他國家進口煤炭，其質量亦不及澳洲進口。內媒指，澳洲動力煤約佔中國進口量的57%，消費量的1.6%。如果停止進口澳洲煤炭而沒有足夠替代品，很可能造成部分地區短期供應不足。

專家：冬天難阻市民用電取暖

ING大中華首席經濟師彭藹嬈認為，限制澳洲煤炭進口對中國電力供應沒有影響，「唔係無煤燒，係唔想燒咁多煤」。她指出，國家主席習近平近期已明確表明2030年明確減低碳排放，故此要準備相關教育及指導，減低煤炭消耗。

不過，彭藹嬈認為，內地目前處於寒冬，限制人民使用暖氣、暖爐比較困難，正如在香港限制夏天開冷氣，「主張一齊唔開冷氣對環境係好，但唔會有人理我嘛」。她坦言，過往曾經因為「限電」，有地方出現「凍死人」的個案，相信現今地方政府並不會為了達到政策目的而強制市民停用暖氣。

她相信，如果中央要減低排放，最快亦要待冬天之後，加快利用太陽發電取代傳統能源，並且透過5G、人工智能等技術，改善電力運輸的效能，減低運電過程中的電力浪費。

「麻煩孖寶」 溫傑不建議炒作

踏入12月後，煤需求急增，內地動力煤、煉焦煤價格近日上漲，其中主力合約動力煤期貨價格月初創出歷史新高。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，由於煤炭價格高企，今日煤炭股普遍上漲。

不過，由於中央已表明煤炭價格過高，加上「限電」措施減少用電需求，相信中央會出手干預，未來一段時間煤炭價格有所抑制，料對煤炭股有所影響。

他形容煤和電是「麻煩孖寶」，皆因煤股升電股跌、電股升煤股跌，而且行業板塊容易受政策影響，以及氣候相關，加上煤股不符合國策方向，不建議投資者炒作。