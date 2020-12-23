Apple Car│大摩：蘋果造車是看空特斯拉的關鍵理由

消息指，蘋果（Apple）計劃在短期內推進電動汽車的生產計劃，昨日（22日）該公司股價大漲，隔夜美股收盤蘋果（美：AAPL）報131.88美元，大漲2.85%。

據路透社日前報道，知情人士透露，蘋果正在推進自動駕駛汽車技術，並將目標鎖定在2024年生產一款乘用車。另有報道稱，傳聞已久的蘋果電動汽車至少比原計劃提前兩年運行，並將於2021年第三季度發佈。

這一消息對特斯拉（Tesla）等汽車製造商的股價形成了打擊，12月22日，特斯拉收跌1.46%，報每股640.34美元。中概股造車新勢力——理想汽車跌4.78%，小鵬汽車跌4.09%，蔚來汽車跌2.80%。

12月22日，投資管理公司Research Affiliates歐洲研究部門主管Vitali Kalesnik接受CNBC採訪時表示，考慮到銷售額、產量等因素，當前特斯拉的股價太貴了；特斯拉的利潤率與業內其他公司基本相當，這意味着特斯拉目前的估值處於泡沫區間。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師在一份報吿中表示：「從特斯拉的角度來看，我們一直認為，像蘋果這樣的科技企業要比傳統OEM廠商（原始設備製造商）擁有更強大的競爭力。」

以亞當·喬納斯（Adam Jonas）為首的摩根士丹利分析師在一份報吿中寫道：「蘋果可能進入汽車行業，這或許令投資者一段時間內不得不考慮的特斯拉最可信或最可怕的看空理由。」喬納斯將特斯拉的股票評級維持在「超配」（相當於「買入」），並將其目標價維持在540美元，較目前股價低15%左右。

喬納斯說，蘋果進入汽車市場也可能對通用（GM）和福特（Ford）等老牌汽車公司構成威脅，如果「蘋果真的發揮它的影響力」，他們將很難與之競爭。他補充說，與此同時，對於電動、自動駕駛和聯網汽車系統的供應商來說，蘋果的計劃「很可能意味着一系列投資的速度和規模將出現重大轉變。」