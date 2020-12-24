阿里巴巴涉壟斷受查　市值蒸發近4500億　專家建議換馬呢隻股

近月中央政府連環出手，加強對科技企業的監管。中國市場監管總局根據舉報，正式對阿里巴巴（9988）實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

早於今年11月上旬，國家市場監管總局已經就平台經濟反壟斷指南公開徵求意見，為打擊電商平台的壟斷行為表明明確態度。除此之外，日前又對「社區團購」發表新規，要求互聯網平台企業遵守新規「九不得」。

阿里半日市跌8% 低見226.2元

而阿里系可謂是受傷最重的企業之一，因為旗下螞蟻集團上市觸礁之外，近日再獲人行、中銀保監、中證監、外管局約談，督促指導螞蟻集團按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。

面對各種「強監管」的干預，阿里巴巴由10月底的高位309.4元，跌至今日低位226.2元，累計跌幅達26.9%，創近5個月新低，並於ATMX之中大幅跑輸。收市報228.2元，跌8.1%。

豐盛金融資產管理董事黃國英指，市場資金不追逐阿里

黃國英：撈底有機會成本 買中資不乏優質股

豐盛金融資產管理董事黃國英指，相信暫時對阿里巴巴的電商業務及雲業務影響不大，反而對螞蟻集團有著很大的負面影響。他認為，市場資金不追逐阿里，「潮流唔興，要買大陸嘢有咁多好嘢」，而且市場要考慮到機會成本，買入阿里的回報可能較其他強勢股相對細。

黃國英認為中央管制螞蟻集團已經對阿里巴巴的估值大打折扣，始終螞蟻集團未來的槓桿有必要縮小，長遠而言騰訊（0700）或比阿里巴巴更佳，「已經畀人搞過，End up都無乜事」。但如果參考騰訊受管制後的表現，阿里的將來亦未必太差。

智易東方證券行政總裁藺常念認為，小米（1810）於ATMX領跑，走勢暫時最強。（資料圖片）

智易東方證券行政總裁藺常念更形容，今日資金是從阿里巴巴「跳船」，料對螞蟻集團的影響重大，始終螞蟻集團的業務蠶食了國家企業，尤其是中資銀行，他估計最終螞蟻的業務規模要收縮一半。

在ATMX之中，藺常念認為小米（1810）暫時最強，至於美團（3690）估值過高，他認為美團比阿里更應該要跌，始終社區團購、反壟斷法對美團有負面影響。藺常念建議，資金從阿里巴巴流出，可留意光伏股，例如保利協鑫（3800）。

小米IoT互聯網業務增市場信心

艾德證券期貨聯席董事陳政深指，他仍然持有阿里，但自從螞蟻集團上市失敗後已經減持，今日股價再挫8%亦無意撈底。他表示，阿里持續受到監管機構出手干預已是預料之內，由螞蟻集團一事已經很明確。不過，他並不認為情況會導致阿里巴巴最終要被「拆骨」收場。

他建議，在目前的市況，不宜撈底，資金要追逐強勢股，例如小米（1810），但無貨者須待短線回吐才吸納，否則只有幾手注碼的投資者有「坐艇」風險。他強調，若以手機製造商的估值去看待小米，目前估值偏高，但其物聯網（IoT）、互聯網業務表現理想，給予市場很大信心。

陳政深更指出，小米近期動力充足，部分國際資金，尤其有科技相關的基金，其持倉部分不能欠缺小米，故大型資金爭相湧入。