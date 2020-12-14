連登仔扑中阿里京東　年尾都要輸45萬！　沈大師揪出三大投資誤區

2020年股票市場成為歷史性的一年，恒指年初逼近3萬點，美股三大指數亦屢創新高，投資氣氛異常高漲，令投資者有「買乜賺乜」的錯覺。但一場疫情令資本市場大洗牌，股票普遍大跌，但新經濟股火速從低谷反彈，部分升幅數以倍計，再掀起新經濟投資熱潮，美股更連番破頂！

的而且確，今年「倍升股」數目不少，能夠從低位撈進固然有豐厚的利潤，但又是否每個投資者都能夠掌握到箇中時機？

投資市場有人歡喜有人愁，近日網上討論區「連登」出現一個熱門帖文，事主自稱去年年尾開始投資股票，初哥「手風順」，曾在半年間因為投資阿里（9988）、美團（3690）、中芯（0981）大賺10萬元。

然而，「好景不常」，中芯由40元以上，大插至20多元，令他倒輸15萬元。除正股外，事主亦開始接觸槓桿工具，隨著短炒美股期權，讓他追回十多萬元的虧損。不過，直至11月，事主趁拼多多（美：PDD）公布業績，期間在高位買入Call看升期權，豈料升幅急收窄，由20%縮至12%，「幾分鐘無咗 8萬蚊」。

不僅如此，他更重倉京東（9618）、阿里、騰訊（700）的看升期權，原本每隻期權賺逾數萬元，但由於沒有獲利離場，當螞蟻集團上市觸礁後，科技股大幅調整，隨之蒸發盈利並錄得虧損，結果一個月大蝕40多萬元，年初至今回報率為-93%，表現跑輸港股3.96%及標普500指數的5.58%。

投資市場峰迴路轉，谷低反彈的大有例子，最重要「溫故知新」。訊匯證券行政總裁沈振盈認為事主有三大投資決策，可以改善。

賽後檢討一、股價愈升愈高 暗墮走勢陷阱

首先，事主今年買入中芯，由最初有錢贏，最終要倒輸，「開頭日日升、日日升，過程中唔知自己已經跌入走勢陷阱」。沈大師直言，這位投資者沒有將基本因素納入考慮，因而不懂得在高位獲利離場，甚至在高位追貨。

沈大師特別點評中芯國際，他早在炒「回A」前，已經建議投資者在中芯A股上市前要離場，不應該賭博。但由於周遭媒體都吹捧中芯，令市場誤以為有好大信心，股價由4月低位11.18元，累漲至7月中的44.8元，升幅高達3倍。沈大師坦言，「40蚊定80蚊，都係一個局，比較新的投資者，可能唔知當年中石油喺A股上市都係同樣嘅局」。

除此之外，上半年每次買入個股，特別是科技股都有顯著升幅，容易令人好興奮，沈大師直言這是好大問題，引用金句道︰「大市要你滅亡，必先令你瘋狂」，讓你覺得日日買都會升，當回調的時候才是考驗實力，「退潮先知邊個無著褲！」。

投資市場峰迴路轉，谷低反彈的大有例子，最重要「溫故知新」。訊匯證券行政總裁沈振盈認為事主有三大投資決策，可以改善。（鄭子峰攝）

賽後檢討二、每天「日日買」 易受情緒左右

而另一個投資失誤是，事主提到自己「痴咗線，日日買」，沈大師認為問題當然大，即使一隻好的股票，都不可能日日買進，基本因素好的股票，中長線的確會上漲，但短線可以下跌；反之日日升的股票亦不代表基本面好，短線上漲可以是市場情緒或大戶「做嘢」所致。

賽後檢討三、沒有止賺止蝕

事主其實在京東、阿里、騰訊的期權一度獲利，但最終因為沒有止賺離場，更在大跌後追貨。沈大師認為，當市況波動，散戶交易應盡量「短啲、細注、快離場」，有些股票可能突然急升急跌，散戶或只可在跌得急時買入博反彈，「博到就食、博唔到就打」。

對此，沈大師的建議是愈縮愈細，要「贏谷輸縮」，他認為這是每個投資新手都是必然經過的過程，但能否從中有所得著、汲取經驗便視乎個人而言。

專家強調，不宜瞓身衍生工具。﹙資料圖片﹚

瑞通翁世權：宜控制注碼 縮減壓力

事主今次虧損主要基於炒買期權所致，瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權坦言不評論個人操作，但他絕不建議「身家十蚊全部放晒落牛熊證窩輪產品」。被問到事主只要一年多的投資經驗，是否不適合買賣期權？翁世權強調，從不應該用投資的經驗多少，而去斷定能力，始終每個人 的心理質素不同。

不過，基於今次事主的個案，提到一度「瞓唔到，心情差到一個點」，翁世權便認為投資者切忌注碼過大，否則股價上落容易產生壓力，「輸錢唔緊要，影響到健康就唔值得」。他又指，不僅是輸錢，若然短線獲利便感到特別興奮，投資者可能都是注碼太大，始終「贏」是要經歷長時間，「投資者真係要有把握，呢個係我能力可以賺到嘅錢」。

翁世權點出，現今開立證券戶口太過簡單，投資者開戶後便可以直接買賣，可能未曾學過最基本的市場知識。投資者最重要是有耐性去學習，而且要心態適合買賣槓桿產品，理解風險管理，否則「一輸輸到唔知點算好」。他建議投資者若發現自己對股票交易壓力過大，應調整自己的注碼，由細注開始做起。