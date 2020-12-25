阿里涉反壟斷遭調查　ADR挫逾13%　官媒再發文﹕互聯網非法外之地

阿里巴巴（9988）就涉嫌反壟斷遭到內地市監局立案調查，旗下的螞蟻集團則在不足2個月內，第二度被人民銀行等金融監管部門約談。雖然公司發聲明，表示將配合監管機構調查，並稱公司經營保持正常；但是消息觸發阿里股價在港﹑美兩地大跌。阿里昨日於本港大跌8.1%，收市報228.2元；阿里美股跌勢更劇烈，收市報222美元，跌幅達13.3%，為阿里於美國掛牌以來，最大跌幅。

被視為阿里競爭對手的拼多多（PDD），勁升8.9%，收市報152.75美元。

阿里巴巴因涉壟斷遭內地市監局立案調查。（資料圖片）

官媒﹕大型平台要帶頭強化行業自律

《人民日報》亦再度就阿里涉壟斷被立案調查發表社論指，平台經濟的發展固然離不開規模效應和網絡效應，但絕不意味著平台企業可以走向壟斷，大型互聯網平台企業應該帶頭強化行業自律，進一步增強社會責任感，維護良好的互聯網經濟生態體系。

文章提到互聯網行業從來不是、也不應該成為反壟斷的法外之地。對於平台經濟來說，加強反壟斷監管，帶來的絕不是行業的「冬天」，恰恰是更好更健康發展的新起點。中國加強反壟斷監管，有利於更好激發市場活力，厚植平台企業不斷湧現、蓬勃生長的良好土壤。

文章指出，一枝獨秀不是春，百花齊放春滿園。此次反壟斷調查，是提升互聯網企業公平競爭意識和反壟斷合規意識的契機，也是開啟平台經濟創新發展、有序發展、健康發展的機遇。

《彭博》﹕反壟斷新規或打破現狀

對於今次阿里被調查﹕彭博行業研究分析師Vey-Sern Ling認為，或是「顯示風向已變的警告信號」，可能使其業務「面臨長期阻礙」。

另《彭博》報道，反壟斷新規或是打破現狀，潛在結果由罰款到分拆行業不一而足，亦引述分析師預測可能會實施整頓，但會有針對性整頓，同時新規特別警告了以低於成本價淘汰競爭對手的做法。