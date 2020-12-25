美股｜阿里巴巴上市以來單日最大跌幅　對手拼多多曾急升逾一成

美股平安夜半日市，各指數齊升，標普收市報3703.06，升13.05點；道指收市報30199.87，升70.04點；納指收市報12804.73，升33.62點。

隨著「二選一」涉嫌壟斷行為被中國當局立案調查，阿里巴巴週四港股（09988.HK）大跌完，美股（BABA.US）繼續跌，一度跌15.4％，創下自2014年9月在美上市以來最大單日跌幅。競爭對手中國電商平台拼多多（PDD.US)股價一度急升11.85％，

阿里巴巴集團2014年9月19日在美國上市。（getty images）

中國市場監管總局宣佈根據舉報，正式對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查後，周四港股半日市阿里巴巴收市報228.2元，跌8.1%，曾低見226.2元，創近5個月新低。

美股開市後，阿里巴巴（BABA.US）股價一路大瀉，交易中段更一度下跌15.4％，創下自2014年9月在美上市以來最大單日跌幅。收市報222美元，比上一交易日跌13.34%。

中國電商平台拼多多美股股價平安夜急升。（資料圖片）

「二選一」事件的另一方，在美國上市的中國電商拼多多，周四股價則一度急升11.85％，收市報152.75美元，升8.91%。据内地媒體報道，衆多同時在拼多多和天貓開店的商家，去年收到天貓發送「二選一」的通知，意味兩個平台只能用一個。