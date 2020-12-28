經濟復甦主題尋寶　酒店股最壞時刻或過去　林嘉麒揀選這三隻

社運疊加疫情，酒店業首當其衝，連續多月生意慘淡，即使轉陣「Staycation」做本地客生意，亦是治標不治本。翻查資料，本港上市的酒店股， 由去年6月底至今市值合共蒸發逾300億元，例如半島母企大酒店﹙0045﹚股價自去年6月底累瀉三成。

不過，隨著新冠病毒疫苗有望於不久的將來大規模生產，市場普遍認為明年將大炒經濟復甦概念，酒店業最壞時刻是否已過？宏匯資產管理董事林嘉麒認為，明年酒店股龍頭最快受惠，一線股爆發力較強，可分注買入，以搭上疫苗順風車。

正式通關後，商務客會是首批出國的人，料高端酒店將受惠。（胡家欣攝）

資金流入龍頭 股價現反彈

自去年6月社會運動開始，本地旅遊業急速步入寒冬。去年上半年訪港旅客原本錄得13.9%增長，下半年整體訪港旅客卻錄得39.1%跌幅，拖累全年旅客數字5,591萬人，按年下跌14.2%。至2020年疫情開始，訪港旅客沒有跌得最多，只有跌得更多。最新10月，訪港旅客只有7,817人，按年大跌99.8%。

遊客減少，酒店生意自然慘淡。《香港01》盤點了六大本地純酒店股，包括大酒店（0045）、香格里拉（亞洲）（0069）、富豪酒店國際（0078）、信和酒店（集團）（1221）、朗廷－ＳＳ（1270）、海港企業（0051），今年上半年業績全部大走樣，清一色蝕錢，去年6月底至今市值合共蒸發約302億元。

其中，朗廷半年蝕1,320萬元，不單停止派息，還要供股，年初至今股價跌逾一半，大大跑輸同業。反觀一線龍頭股，如大酒店及香格里拉，即使上半年分別轉蝕11.97億元及21.99億元，股價近日已從年內低位反彈不少，反映有資金押注它們在疫苗面世後，可最快走出陰霾。

酒店股價殘 年內最多跌66%

酒店股排位 首選大酒店及香格里拉

事實上，在資金追捧不同疫苗受惠股之下，早前航空股已率先起哄，國泰（0293）及南航（1055）分別由年內低位反彈逾五成及七成。個別酒店股近日亦靜悄悄地起舞，或代表已走出最壞時刻，投資機會再現？

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，隨著疫苗即將面世，酒店股著實有潛力追落後，他較看好經營高端酒店的公司，如大酒店及香格里拉，皆因在通關後，商務客會是首批出國的人，料高端酒店將受惠。不過，他坦言在正式通關前，一眾高端酒店仍要「捱」，但就算近日香港迎來第四波疫情，大酒店及香格里拉股價都企得穩，未見明顯回落，或反映市場已消化負面消息。「雖然現價並不是最平，不過股價見底機會大，投資者可分兩注搏反彈，現價入第一注，其後疫情明顯受控，通關有望再入第二注。」

林嘉麒認為，隨著疫苗即將面世，酒店股著實有潛力追落後。（張浩維攝）

至於主要做內地客生意的中價指定檢疫酒店，他認為在政府包底下，對它們財務表現有正面影響，他以富豪國際為例，「富豪做隔離酒店，有份接受政府補貼，但現時股價仍在低位徘徊，未來爆炸力較強，現價值搏率高。」至於華大酒店等主要經營中低價酒店為主的公司，則需等中國通關後生意才有明顯改善，故這類公司會最後才有資金流入。故此，牌面計，林嘉麒認為，有意買入酒店股的投資者，首選為龍頭股如大酒店、香格里拉，其次是本地大孖沙的連鎖酒店如富豪及遠東，最後才小注搏華大酒店。

最後，他提醒，近期酒店裁員潮或揭示了它們短期內經營仍然困難，或有資金壓力，要留意會否有配股集資的風險。