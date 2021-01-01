2021展望｜A股盈利+資金雙驅動　牛市新起點

A股去年表現不錯，上證全年升約13.9%，滬深300指數升27.2%，市場預計中國經濟將繼續復甦，今年作為「十四五」及「雙循環」開局年，科技與消費為今年投資主題。

中國為去年少數仍錄得正數增長的經濟體，中國首三季GDP轉正，錄得按年增長0.7%。野村表示，中國2021年料將為光明的一年，環球今年經濟重啟，而中國率先從疫情復甦，預計今年全年中國GDP按年增長9%，較預計去年的增長2%為高，並由於上半年低基數效應，預計全年經濟呈先高後低的地增長，今年首季至第4季GDP分別增長19%、7.9%、6.4%及5.3%。至於通脹則料保持在2%之下，意味未有通縮或通脹風險，甚至認為通貨再膨脹（reflation）機會更大。

世界銀行預測，去年中國經濟增速將放緩至2%，今年隨着消費者和企業信心增強，及勞動力市場改善，經濟活動延伸到私人投資和消費，GDP增速將回升至7.9%。

今年政策「不急轉彎」

中國中央經濟工作會議確定2021年經濟工作的八大任務，包括科技自強、產業鏈供應鏈自主可控、擴大內需、改革開放、糧食安全、反壟斷、房地產、以及綠色發展等方面，並要求今年宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性，保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作上要更加精準有效，不急轉彎，把握好政策時度效。

同時，中經會亦表示要保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。交通銀行預計今年仍是寬財政和穩貨幣的政策組合，積極財政和穩健貨幣的基調也沒有變，惟全面降準減息概率不大。

科技消費為投資主調

在中經會全文中，「科技」和「創新」分別出現了14次和16次，被提到了前所未有的高度，而會議公報的第一條即為「強化國家戰略科技力量」，並實施好關鍵核心技術攻關工程，盡快解決一批「卡脖子」問題。另外，去年中央政治局首次提出「需求側改革」，因應「雙循環」策略方向，擴大內需將成為今年工作重點。

海通證券預計今年料為流動性和盈利雙輪滾動，去年第3季全部A股盈利為增長17.4%，首三季盈利跌幅收窄至-6.6%，預計今年A股盈利增長15%，並料科技、消費、周期板塊增長強勁，估計盈利分別增長26%、17%及17%，增速快於整體增長。招商證券認為，從中經會會議可見，科技創新料成為今年更加重要的工作，A股投資也可以考慮順勢向科技領域偏移。

（海通證券預計今年A股盈利增長15%。資料來源：海通證券）

滬深300潛在升幅逾6%

瑞銀全球研究部中國策略主管劉鳴鏑發表中國股票策略2021年展望報告，滬深300指數每股盈利增長17%，將MSCI中國指數2021年底的基準情景目標定在114點，滬深300指數基準情景目標則為5450點，較現時的5113點有近6.6%升幅，對應為14.2倍市盈率。他亦估計，今年中國消費有10%增長，出口也會升11.5%，故建議增持消費及周期股股票。野村亦予今年年底滬深300目標為5500點，較現時潛在升幅約7.6%，對應為14倍市盈率。

A股正反覆尋頂，從海通證券的情緒指標可見，現時約處60度水平，而過去牛市的情緒指標達100度，暫未算熾熱，同時又料今年流入中國的資金達2萬億元人民幣，較去年預計的1.5萬億元多近36%，認為本輪牛市正走向高潮期。

此外，創業板指年初至今升逾60%，去年內地將創業板指轉為註冊制，吸引市場資金流入和加快企業集資上市。去年A股新股共集資4,610億人民幣，創10年高，畢馬威表示，正在排隊上市的新股有達800隻，預計今年新股市場繼續活躍。