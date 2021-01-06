渣打：2021年中港股市偏樂觀　未來10年關注醫療技術、物聯網等

展望2021年投資市場，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝預計，全球股票盈利將在2021年大幅回升，對A股和H股偏向樂觀，但要留意市場風格轉變，價值股升幅或會跑贏增長股和質素股。

但他說，相信未來10年黃金機遇仍離不開創新，包括醫療技術、物聯網、電動車的興起，亦可留意氣候投資，包括能源轉型、循環經濟、可持續食品和水資源。

他解釋，能源轉型是國際大趨勢，以往市場憂慮ESG因要符合法規而影響投資回報，但去年經驗指出，ESG相關投資亦可錄不錯表現。他說，港股方面，潔淨能源及新能源汽車近期錄明顯升幅，惟可供選擇不多，建議留意發展較成熟的海外企業。

恒指改革或提高波動性

問到恒指擬改革，藍籌股數目可大增至最多80隻，梁振輝指，指數將更反映香港市場實況，以往市場關注舊經濟欠動力，令指數呆滯，去年表現亦落後外圍，如加入更多創新型企業，有機會對恒指動力有幫助，但形容這是「雙面刃」，波動性亦可能提高。

人民幣去年呈強，渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠指，該行預計美元全年再貶值6至7%，有助人民幣升勢，但近期人民幣累積升幅過高，料再上升空間不大，人幣兌美元短期料在6.42水平反覆上落。