李小加動向｜傳加盟HKbitEX　創辦人急闢謠　這家公司有何來頭？

前港交所（0388）行政總裁李小加日前正式離任，一直未有公布其去向，外界曾揣測李小加是否為競選特首鋪路，但他在去年11月的電話會議上已經表明心跡，指自己對金融工作仍十分有激情，不會離開行業，透露未來仍會從事金融工作。

近日便有消息指，李小加很可能繼續在金融圈打滾，更是加入一家「交易所」。內地《證券時報》報道，李小加有機會加入多名港交所前員工有份聯合創辦的「香港數字資產交易HKbitEX」。不過，HKbitEX的創辦人及行政總裁高寒已經在個人社交媒體澄清，意有所指稱︰「近期媒體不實報導，純屬無中生有，請大家不要轉發」，而內媒相關報道已經被下架。

HKbitEX的管理層不乏港交所前高層，包括前上市審查組聯席主管史琳。（HKbitEX）

多名港交所前高層加持

雖然HKbitEX創辦人否認傳聞，但公司能夠傳出李小加強勢加盟的消息，HKbitEX的管理層名單殊不簡單。其中，創辦人兼行政總裁高寒，曾任中國客戶關係及市場推廣部主管；前上市審查組聯席主管史琳出任該公司的首席開發總監；公司的聯合創辦人左濤則曾任港交所董事總經理及附屬的技術公司總經理。

值得注意的是，前上市審查組聯席主管史琳盛傳是李小加的「愛將」，而李小加去年5月宣布不再續約後，史琳亦在數日後請辭，最終轉投這家HKbitEX。

HKbitEX是一家數字資產交易所，包括虛擬資產與法定貨幣的交易。（資料圖片）

估值近4億 申請1號、7號牌待批

HKbitEX是一家數字資產交易所，總部位於香港，主要為全球專業投資者提供合規且受監管的數字資產現貨交易和場外交易（OTC）交易平台。管理層指，公司業務是以虛擬資產與法定貨幣的交易，以及證券代幣發行（STO）為主。

公司成立不夠兩年，員工數目只有50人，當中一半為研發人員。據HKbitEX的管理層透露，公司正向香港證監會申請1號（證券交易）及7號（提供自動化交易服務）牌照。另外，HKbitEX去年12月已完成1,000萬美元的A2輪融資，公司估值達5,000萬美元，相當於3.87億港元。

HKbitEX曾以「香港數字資產交易所」自稱，惟此中文名稱已被加密貨幣交易平台HKD.com註冊登記。（資料圖片）

同名風波 與HKD.com中文名激似

本網記者於公司註冊處網上查冊中心，發現HKbitEX於2020年6月註冊，中文全名為「香港數字資產交易有限公司」，HKbitEx對外則以「香港數字資產交易所」自稱，包括其官方Facebook專頁也名為「Hkbitex香港數字資產交易所」。

翻查資料，早在2019年底，一家本地加密貨幣交易平台公司HKD.com，已經將「香港數字資產交易所」註冊登記，故HKbitEX只能以「香港數字資產交易有限公司」註冊使用。