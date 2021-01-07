HKTVmall母企港視首季推預約的士服務　目標開設2至3間網上新商場

HKTVmall母企港視（1137）近日公佈去年全年數據，訂單總商品交易額接近60億元，勝過預期。HKTVmall 就昨日舉辦了一連兩日「Vision Day」講述今年業務的展望。

集團指出，今年首季將會推出預約的士服務，接著第二季會推行海外派遞及二手商品市場業務。除此之外，港視早前宣佈了新公司Shoalter的成立，其業務旨在協助本地及全球的傳統超級市場或零售商成功加入數碼零售的科技供應商，為客戶提供電子商貿方案。

集團指，Shoalter於去年年底與一家香港零售集團已簽定了最終的電子商貿方案協議，將會提供硬件及軟件系統服務，助客戶建立網上購物商場，預料將在今年年中推出。與此同時，集團正與幾家本地及國際超級市場及零售營運商探討於香港及海外的合作機會，目標可以開設2至3間新商場，連同HKTVmall合共4間網上商場，以避免客戶流失於海外。

對於2021年前景，王維基指出縱使今年市況會更佳，惟商戶仍要面對現實，要考慮最壞情況，並預期農曆新年後，或出現商舖結業潮。王維基更以《雙城記》內的「這是最好的時代，也是最壞的時代」作結。

集團行政總裁（香港）周慧晶在會上被問及佣金率較其他平台高的問題就回應，HKTVmall以集運方式運作，而其他平台或未包含物流及運輸成本，因此若要由商戶自行承擔運費的話，訂單至少要400至500元才能涵蓋成本。她又指，在廣告費方面，正考慮推出商戶長期回饋計劃，預計快於1月底提出相關資料。