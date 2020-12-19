Amazon／HKTVmall／淘寶／Deliveroo網購必備5張高折扣回贈信用卡

Amazon、HKTVmall、淘寶、Deliveroo等網購，介紹必備5張高折扣、現金回贈信用卡！又近年尾，加上疫情關係人人都留在家中抗疫，因此網購已成不少人的習慣。近年不少銀行推出網購高回贈的信用卡，總要傍身幾張，每次網購平多幾十蚊，慳得一文得一文。

美國、日本Amazon、ASOS、Net-A-Porter、淘寶、HKTVmall等網店，相信不少港人這一年因為減少外出購物，多了幫襯這些網店。加上這些網店不時舉行瘋狂特價優惠，以及海外網購不時做免運費直送香港，如果能選用一些網購高回贈的信用卡，那就更加賺上加賺。

因為留家抗疫時間多了，減少外出購物，有幾張網購高回贈的信用卡絕不可少。（網上截圖）

👇👇即睇記者精選5張網購高回贈的信用卡！每張卡至少4-5%回贈，或一些購物網店額外折扣等，喜歡網購大家絕對要有幾傍身👇👇

+ 5 + 5 + 5

同場加映：新冠肺炎第四波疫情持續，大家如非必要都應盡量留在家中抗疫。今次記者就為大家精選8個專門賣新鮮、急凍等食材的網店，更加方便大家在家煮菜或用氣炸鍋製作簡易餐單。另外，如果不想自己煮飯網民，記者亦總合了多個外賣Apps的優惠全集。

👇👇即睇8間記者推介抵買的食材網店👇👇

+ 11 + 11 + 11

👇👇 網上買餸5大伏位 👇👇

詳盡睇HKTVmall中伏後退款過程 👉記者實試HKTVmall網店買餸5大伏位 退貨回贈教學

買多了急凍食材，雪櫃不夠位又如何是好？記者整合了10個購買小型冷藏櫃／冰櫃的問題，並走訪本港賣冰櫃的店舖找專人為各位解答疑難。

立即點圖看看「小型冷藏櫃買前須知10問10答」👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

👉 同場加映：小型冰櫃/冷藏櫃購買前10大須知 儲存急凍氣炸食材必備抗疫神器