小米發百萬美元獎勵秒充、MIUI隱私團隊

小米（1810）向手機部小米秒充團隊及軟體與體驗部的MIUI隱私保護團隊，頒發百萬美元大獎。

小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍在頒獎典禮上表示，重獎激勵技術人才的背後，是尊重工程師瘋狂的想法，讚賞他們探索技術無人區的勇氣，包容他們在成功的路上大膽試錯。

120W有線秒充

雷軍指出，從小米1到小米10至尊紀念版，從5W到120W，小米手機的十年，是充電技術創新的十年。120W有線秒充技術早被應用在小米10至尊紀念版上，是全球首個量產的120W快充產品，充滿4500mAh的手機電池僅需要23分鐘。

MIUI隱私保護

2020年，小米在一年之內發佈了MIUI 12和MIUI 12.5兩個版本。雷軍強調，今天依然有很多惡意的APP在肆無忌憚地竊取用戶的隱私，小米在隱私保護方面，有最高的標準、最嚴苛的流程管理、最極致的「從設計著手的隱私保護」理念，最硬核的隱私保護技術。

MIUI 12率先推出了隱私保護三叉戟：照明彈、攔截網和隱匿面具。照明彈，就是記錄系統所有事件，並通知用戶應用的敏感行為，把知情權交給用戶。攔截網和隱匿面具則是把選擇權和管理權交給了用戶，讓用戶對應用的許可權管理更加有力。