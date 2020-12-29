小米11開箱實測！小米11剛在12月28日晚正式發布，而將會在2021年1月1日正式開賣。雖然香港版或國際版仍然未有推出日期，可是仍有不少米粉相當期待新機。內地已有不少科技版網主搶先入手小米11以及雷軍簽名版，立刻睇開箱實測，以及評價小米11新機有什麼優、缺點。

國內著名科技網主鍾文澤就早在小米11發布前2天已收到新機評測，而且更包括雷軍簽名的限定版。他在2日的測試之中，由外觀、螢幕、性能、手感及拍攝多方面作初上手評測，而且更與上代小米10作橫向比較，看看新機有什麼優點及缺點。

小米11開箱實測，細數優點與缺點。（鍾文澤＠YouTube）

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同場加映：小米11一如所料於12月28日晚上正式公布，全球第一台手機配置最新5nm製程的Snapdragon 888處理器。而性能、相機及螢幕上都比上代大幅加強。立刻為大家盤點6個新技術、賣點，以及推出日期和售價等！

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同場加映：出自小米的 POCO 品牌於稍早前宣布「獨立」，同時發表了今年的壓軸平價機 POCO M3，由於歐州定價已經十分吸引，令不少 Fans 都期待它在香港推出。

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