總商會支持大灣區青年就業計劃　王冬勝：對企業或畢業生都是雙贏

香港總商會今日（8日）宣佈旗下會員公司將提供約300個職位，以嚮應政府提出的「大灣區青年就業計劃」，協助本港大學畢業生到大灣區生活和就業，從中吸取寶貴經驗。在這計劃下，香港年輕專才將可在這個全球發展最快、最具活力的地區擴闊視野，盡展所長。

總商會指，此倡議是為支持政府提出的「大灣區青年就業計劃」而設。企業每聘請一名本地大學畢業生到大灣區工作，可獲政府資助每月最多10,000港元，為期18個月。

總商會主席王冬勝表示，香港擁有優秀的年輕人才，而大灣區坐擁世界頂尖的創新產業。計劃將結合這些年輕人才和創新產業，協助商業領袖擴闊經驗和眼界，踏出其事業發展的第一步。

王冬勝續表示，總商會不少會員已在大灣區拓展業務，他們樂於參與這計劃。隨著香港和內地經濟愈趨融合，很多會員都表示有興趣向有志到大灣區開創事業的香港青年提供工作機會。王認為，此計劃無論對企業或畢業生是創造雙贏的局面。

另一方面，滙豐亦就計劃作出回應，該行發言人表示：「滙豐一直鼓勵員工擴闊眼界、認識大灣區，並爭取在區內的工作經驗。我們歡迎特區政府推出的『大灣區青年就業計劃』，亦很高興能夠參與。現階段我們計劃提供約100個職位，函蓋不同業務和營運職能部門，適合來自多個學科和擁有不同經驗的大學畢業生。」

此外，總商會近期舉辦第二屆「商業案例競賽」，讓大學生挑戰自己的創意和知識，並有機會與香港的領先企業攜手合作。截至今日，已有多達30間企業確定參與。